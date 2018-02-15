我的春节 在你回家的路上

郑磊对旅客携带的用品进行检测。

西部网讯（记者 刘望）春节，就是回家。对于多数人而言，回家代表着休息、团圆、聚会，而对于客运站的工作人员来说，则意味着面对春运，意味着坚守一线，把旅客安全送回家。

家乡远在甘肃的安检员郑磊，在纺织城客运站安检岗位工作一年多了，为了给所有旅客提供安全保障，总是推迟回家的时间。

他说自己从事交通行业后，回家的日子变得越来越少，父母虽然都很想念他，但是都很支持他的工作，他说今年的春节可能又不能陪父母过年了，但是他无怨无悔，他愿意待在工作岗位，为每一位春节回家团聚的旅客提供更好的服务。

刘鲜维正在售票。

售票员刘鲜维与爱人孙伟都是纺织城客运站的员工，一到节假日，她们两人都立足车站，在各自的岗位服务出行旅客，在春运期间陪伴自己快一岁多的女儿和父母的时间变得更加少，每天跟旅客说很多话，却跟自己的父母和孩子说不上几句话，但她们的父母也从不抱怨，全力支持他们的工作，家里的事情不让他们操心，让他们安心工作。

春运忙碌的节奏使他们连回家碰面的机会都可以用分钟来计算，而对家人的歉意和愧疚更是只能深深地埋在心里。妻子回家，丈夫值班……相同的工作，不同的是角色。

孙伟平日里负责客运站的消防安全工作。

春运前10天，陕西省累计发送旅客1184.39万人，客流总量进入节前阶段性高峰，节前阶段性高峰持续到放假前。节后受多流叠加影响，极易形成今年春运期间最高峰值。截至2月10日，陕西累计发送旅客1184.39万人，其中公路761.14万人。这就意味着在春运期间，有着无数着像郑磊、刘鲜维、孙伟这样的员工，为旅客出行而坚守。

他们的春节，一直都在旅客回家的路上。

编辑： 刘望