春节记忆|一颗糖和上千元 红包变迁记录着从祝福到社交

压岁钱是中国新年的习俗之一。

题记

岁岁年年,又到了一年新旧交替的时候。时代在变,生活在变,每个人都在变,微信红包、支付宝集福、旅游过年……过年的花样越来越多,传统的年味却仿佛越来越淡。都说，从前叫“过年”，现在只能叫“放假”。

“二十三祭灶官，二十四扫房子，二十五磨豆腐，二十六去割肉，二十七杀猪鸡，二十八蒸枣花，二十九去打酒，年三十包饺子，大年初一蹶着屁股乱作揖。”

每到这个时候，人们总是最忙碌的，家也是最热闹。也是每到这个时候，旧年俗勾起旧回忆，那些往事、故人也都重新回到的脑海里。为此西部网、陕西头条在春节里特别推出“春节回忆”系列报道，围绕回家路、贴春联、年夜饭、压岁钱等春节民俗，共同勾勒出一个关于春节的集体回忆。但我们知道春节对于每个人来说都有自己独特的回忆，那么你的春节又有那些回忆呢？

西部网讯（记者 陈嘉伟）随着生活水平的提高，新年红包也从“40后”、“50后”记忆中的一颗糖、一分钱变成了几百上千元。而随着网络支付的发展，新年红包不仅仅再是寄托着长辈美好祝愿的压岁钱，几角、几元的微信红包钱，更多的是图个喜庆与热闹。那么你对新年红包又有着怎样的记忆呢？

“能有一颗糖就不错了”

这两天午后的天气还算暖和，76岁的张奶奶正和几位同龄人在小区内散步，提起新年红包，几位老人最多的感叹还是现在的生活好了。

张奶奶说，自己小时候几乎没有收到过红包，“一般给一两颗糖，这年就算过了。现在日子好了，吃的都不说啥时候都有，现在给孙子红包都是一千，我们年龄大了退休金还可以，自己也用不了那么多钱，多给孩子点。”

与张奶奶同行的李奶奶今年68岁，说自己的比张奶奶好点，但也一般，“好一点了给一两分，现在看来不算啥，但当时都是宝贝，主要就是买糖吃了，当时不像现在啥都有，也就能买个糖。”

编辑： 陈嘉伟