春节期间 西安306路等多条旅游线路配车数增加50%

西部网讯（记者 鄢山宇） 2月14日，记者从西安市公交总公司了解到，春节期间，西安公交针对工作型客流线路、市区景点线路、延点线路、旅游线路、北客站、火车站始发线路等不同功能的线路分别制定了春节期间的车辆配备和营运调度安排。其中，曲江公交旅游环线、环山旅游线路、306路、307路等旅游线路配车数较平日增加50%以上。

为确保春节期间市民出行，结合西安市委市政府提出的“西安年·最中国”春节主题活动，西安市公交总公司在20多条线路1000辆车上精心布置“西安年·最中国”公交主题车厢，并针对工作型客流线路、市区景点线路、延点线路、旅游线路、北客站、火车站始发线路等不同功能的线路分别制定了春节期间的车辆配备和营运调度安排。

为了保障广大市民和中外游客在西安过好“最中国年”，市公交总公司凡途经钟鼓楼、南门、大雁塔、大唐芙蓉园、大明宫国家遗址公园、白鹿仓、昆明池等市区景点的线路以及所有延点线路将加大运力配备，保障市区重点景点游客的乘车出行需求。2月15日（除夕）至2月18日（正月初三）将根据客流实际安排运力，2月19日（正月初四）之后运力恢复正常。工作型客流线路将根据具体客流情况适时合理调整，确保节期沿线市民的正常出行。

据悉，春节期间，曲江公交旅游环线、环山旅游线路、306路、307路等旅游线路配车数较平日增加50%以上。

由于今年春节为西成高铁开通后的首个春节，预计节期西安北客站乘坐高铁客流将有大幅增加，西安市公交总公司将积极加强北客站公交运力准备，做好高铁和火车站晚点联动机制的响应工作，并针对高铁晚点做好266路的应急车辆储备和营运准备工作。

编辑： 王瑜