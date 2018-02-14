西安发布重污染天气黄色预警 17日起空气质量将好转

西部网讯（记者 鄢山宇） 2月14日，西安市重污染天气应急指挥部办公室发布重污染天气黄色预警信息，从2月15日0时起启动重污染天气黄色预警（Ⅲ级应急响应）。

为积极做好春节期间重污染天气应对工作，2月14日下午，西安市重污染天气应急指挥部办公室组织省市气象、环保领域专家，对春节期间环境空气质量进行了联合会商，研判分析后认为：14日至16日期间，西安大气扩散条件整体不利，受昼夜大气对流活动差异影响，空气质量将呈现出白天低、夜间高的特点，整体维持在中-重度污染水平，加之烟花爆竹集中燃放等因素影响，部分区域或时段将有出现短时重度及以上污染的可能。17日起，受降水过程影响，大气扩散条件好转，空气质量会有明显改善。

为保护公众健康，降低大气污染强度，按照《西安市重污染天气应急预案（2017年修订稿）》规定，经西安市重污染天气应急指挥部批准，指挥部办公室发布西安市重污染天气黄色预警信息，从2月15日0时起启动重污染天气黄色预警（Ⅲ级应急响应），由各区县政府、开发区管委会和市级相关部门按照《预案》要求落实响应措施，同时结合春节假期特点，从加强节日期间应急值守、加强大气污染源管控、加强工业企业排放监管、开展扬尘污染源排查、严控各类焚烧冒黑烟行为、开展烟花爆竹禁燃禁放检查、加强节日期间健康防护措施落实等方面，降低人为活动对空气质量的影响，保障人民群众身体健康。

春节期间,西安市重污染天气应急指挥部办公室将密切关注环境空气质量监测结果及未来气象变化趋势，落实24小时应急值守，做好预测预报信息发布工作。

编辑： 王瑜