渭南：铁地联手夜查“黑车” 共筑旅客平安回家路

渭南铁地联手夜查“黑车”揽客等乱象，共筑旅客平安回家路。
渭南铁地联手夜查“黑车”揽客等乱象，共筑旅客平安回家路。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 杜鹏 杨璐 渭南台 樊东宝 ） 2018年春运以来，渭南火车站站前广场“黑车”、出租车在交警下班后违停占道、拥堵出站通道、拉客抢客的现象时有发生，这些乱象随着春节前客流小高峰到来更趋严重。昨天（2月13日）晚上，渭南火车站联合当地交警、运管部门重拳打击这些乱象，全力为旅客打通一条下了火车上汽车的绿色通道。
晚上8点20分左右，渭南火车站、临渭交警大队闫村中队和临渭区道路运输管理所的20多位人员按照统一部署，分两路在站前广场、出站口等处迅速展开专项整治行动。几辆违停占道、拥堵出站通道的车辆，首先受到交警当众依法处罚。随后，站前广场停车场乱停车辆被疏通。一辆停放在出站口通道与站南路什字口附近的私家车，因有女乘客被叫上车，受到交警和运管人员较长时间询问，女乘客称她因带有狗不好打车，在熟人介绍下准备坐这辆车中转回大荔老家。这辆车最终被放行。
渭南临渭交警大队闫村中队中队长孟钢鹏：“好多司机跟咱交警形成一种“猫捉老鼠”的现象，结合目前这种春运的这种现状，我们每天晚上，联合运管所第一时间对这个周边秩序进行管理，从（晚上）7点延时到晚上10点半，在周边进行巡逻管控，一直坚持到咱这个春运结束。”
据介绍，交警在晚上8点半左右，在火车站停车场附近依法查扣了一辆没有营运资质、涉嫌非法营运的“黑车”，并移交给运管部门进行处理。
临渭区道路运输管理所稽查四队队长杨文华：“这辆黑车属于滴滴拼客，从官底（镇）拉到咱们火车站这一块，我们对这有效的处罚措施是三万元以上十万元以下的处罚，希望广大的旅客不要乘坐“黑车”，我们举报电话是0913-2074472。”
据了解，本次专项整治昨晚10点30分结束，共计查扣非法运营车辆1辆，违法占道车辆11辆，拥堵出站通道车辆9辆。
渭南火车站副站长关军：“在今天晚上我们是三家联合联防联控，进行了一个专项整治，给旅客营造一个安全有序的、能够顺利下了火车上汽车这样的一个绿色的通道，让旅客可以安全、快捷地回家过年。”
编辑： 王瑜
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