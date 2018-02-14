粗心妈妈将不满一岁宝宝锁车内 交警消防联合救人

不满一岁宝宝被锁车内，交警消防联合救人。
不满一岁宝宝被锁车内，交警消防联合救人。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 赵越 朱经纬） 昨天（2月13日），一位年轻妈妈不小心把自己不满一岁的孩子锁在了车里，这下年轻妈妈可急坏了，接到指挥中心指令后，交警立即前往现场。
西安交警莲湖大队西大街中队民警薛斐：“咋了咋了？”
孩子母亲：“车钥匙锁在车里面了，孩子也锁在车里面了。”
薛斐和同事赶紧跟随女子进入了青年路附近的一处地下车库，在一辆越野车的右后座上，孩子躺在儿童座椅里，处于睡着的状态。
西安交警莲湖大队西大街中队民警薛斐：“小孩不满一周岁，当时物业工作人员说，小孩已经被关了半个小时以上了。”
西安交警莲湖大队西大街中队民警薛斐：“拿个铁棍，别哭别哭，别急，拿个铁棍就行。”
担心孩子在密闭空间中有窒息的危险，备用车钥匙一时半会又送不过来，薛斐立即决定对孩子进行破窗营救。
西安交警莲湖大队西大街中队民警薛斐：“（当时选择）到前窗这块破窗，因为这正好是个对角线对，小孩来说比较远，并且还有靠背挡着，所以伤害是最低的。”
尝试多次，破窗失败，薛斐一面让同事返回单位取来专业工具，一面继续等待消防队员的到来，不到十分钟，联合救人行动开始。
消防员：“快看小孩。”
孩子母亲：“小孩没事，他睡着了，没事，他一直在睡觉。”
看到孩子没事，大家都松了一口气。根据了解，女子家住西安南郊长安区附近，带孩子来北大街办事，不慎将钥匙落在车里，却反锁了车门，好在有惊无险，孩子被平安救出。
西安交警莲湖大队西大街中队民警薛斐：“情绪稳定一下，想清楚，路上今天过年车比较多，休息半个小时再开车。”
临近年关，也提醒大家，再忙再乱，千万不要把孩子独自留在车内，停车离开时，务必将贵重物品随身携带，避免意外的发生。
编辑： 王瑜
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