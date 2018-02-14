大喜日子办婚礼彩礼不见影，男子趁人多偷走4万元。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李小龙 《都市快报》记者 杨苏剑 王喜民） 就在几天前，鄠邑区的一家人办婚礼，当时也是亲朋满座，大家也都很高兴，不过，等到婚礼办完了，主人却突然发现彩礼不见了。
今年的2月10日，是个好日子，西安市鄠邑区五竹镇东五竹村的村民王师傅瞅准了这个日子，给儿子操办起了婚礼，婚礼当天亲朋满座，现场也是喜庆热闹，当客人们吃好喝好走了之后，王师傅却发现，出事了。
王师傅：“发现这个彩礼钱不见了。”
当天上百号人来参加婚礼，坐的都是自家的实在亲戚，按理说也没外人，不过，这彩礼钱去哪了呢？
王师傅：“他们问了也找了，但是始终没找到，那么多钱，你说着急不着急。”
按照当时登记的金额一算，足足有四万多元，王师傅赶紧报了警。
民警：“我们当时到了之后就调取监控进行对比。”
经过沣京路派出所民警的详细询问，王师傅及家人记起在婚礼现场有个陌生人即没有随礼，也没有坐席，民警立即调取了当天事发路段监控，以及婚礼现场的录像，经过仔细查看，发现一个可疑身影。
民警：“这个男的进出都拍到了，穿一个大衣。”
大喜日子办婚礼彩礼不见影，男子趁人多偷走4万元。
就在婚礼现场，这名男子还出了镜，经过王师傅辨认这名男子并不是家中亲友，也没人认识。民警根据监控以及这名男子的活动轨迹，迅速锁定了嫌疑人。在昨天下午两点左右，沣京路派出所民警在鄠邑区一洗车房外将犯罪嫌疑人鲍某抓获。
民警：“在哪放着？”
嫌疑人鲍某：“就在房顶上，当时就是看到这个人不在拿的。”
嫌疑人鲍某今年32岁，鄠邑区人，他说，当时自己看到了这家人结婚，想到人多现场比较混乱，所以对彩礼钱打起了歪主意。
民警 ：“这个嫌疑人做生意赔了点钱，然后自己压力也比较大，所以盗窃了这个彩礼钱。”
本来大喜的日子，出了这件事，村子邻里之间不免有些猜忌，案子破了，王师傅说这也给了大家一个交代，自己心里也就踏实了，目前鲍某因涉嫌盗窃他人财物已被西安公安鄠邑分局刑事拘留。
编辑： 王瑜
娱乐网友纷纷留言：“想起风中奇缘的时候了法拉小姐姐演的秦湘超级棒，小姐姐和诗诗一直都这么好，还是蛮感动的”，“两个小姐姐又见面啦，友谊长久”02-13
娱乐杨子与黄圣依的两个儿子杨安迪和杨安麟近日开通微博和大家互动，还不忘给妈妈送上生日祝福。02-13
娱乐韩雪微博上晒出一组游客照，并配文“终于忙完了年前所有的工作，非常想念我的标准游客照模式，收工、回家、放假”。02-13
娱乐春节期间，央视将推出《舌尖上的中国》第三季、《如果国宝会说话》等纪录片。02-13
娱乐2月11日下午，王宝强诉马蓉离婚案、马蓉诉王宝强名誉权案分别在北京朝阳法院不公开开庭审理并当庭宣判。02-12
娱乐日前，周海媚现身机场，手持机票的她笑意盈盈，心情颇佳，整个人的状态轻松自然。02-12
娱乐刘若英导演也希望透过春运的提问，让这个爱情故事更贴近现实生活与人生感动。02-12
娱乐陈数：《暗算》已经过去12年了，那一定是我生命中最重要的作品之一，是演员和角色的完美融合。02-12
娱乐武侠作品多是讲述纵横江湖的故事，有儿女情长，也有家国天下，不仅能满足女性观众的需要，更重要的是能满足男性观众的审美。02-12
娱乐首映礼现场导演陈思诚公布了张子枫即将回归出演《唐人街探案3》的重磅消息，引发了观众的热烈期待。02-11
娱乐前不久徐海乔就曾在社交媒体上呼吁大家一起参与到“绘出新声”的公益体恤计划，希望大家和他一起支持和帮助听力障碍群体。02-11
娱乐李云迪在微博晒出昨日在章子怡生日宴会上的照片，并配文称：“老友生日快乐，永远幸福”。02-11