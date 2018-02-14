大喜日子办婚礼彩礼不见影，男子趁人多偷走4万元。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李小龙 《都市快报》记者 杨苏剑 王喜民） 就在几天前，鄠邑区的一家人办婚礼，当时也是亲朋满座，大家也都很高兴，不过，等到婚礼办完了，主人却突然发现彩礼不见了。

今年的2月10日，是个好日子，西安市鄠邑区五竹镇东五竹村的村民王师傅瞅准了这个日子，给儿子操办起了婚礼，婚礼当天亲朋满座，现场也是喜庆热闹，当客人们吃好喝好走了之后，王师傅却发现，出事了。

王师傅：“发现这个彩礼钱不见了。”

当天上百号人来参加婚礼，坐的都是自家的实在亲戚，按理说也没外人，不过，这彩礼钱去哪了呢？

王师傅：“他们问了也找了，但是始终没找到，那么多钱，你说着急不着急。”

按照当时登记的金额一算，足足有四万多元，王师傅赶紧报了警。

民警：“我们当时到了之后就调取监控进行对比。”

经过沣京路派出所民警的详细询问，王师傅及家人记起在婚礼现场有个陌生人即没有随礼，也没有坐席，民警立即调取了当天事发路段监控，以及婚礼现场的录像，经过仔细查看，发现一个可疑身影。

民警：“这个男的进出都拍到了，穿一个大衣。”

大喜日子办婚礼彩礼不见影，男子趁人多偷走4万元。

就在婚礼现场，这名男子还出了镜，经过王师傅辨认这名男子并不是家中亲友，也没人认识。民警根据监控以及这名男子的活动轨迹，迅速锁定了嫌疑人。在昨天下午两点左右，沣京路派出所民警在鄠邑区一洗车房外将犯罪嫌疑人鲍某抓获。

民警：“在哪放着？”

嫌疑人鲍某：“就在房顶上，当时就是看到这个人不在拿的。”

嫌疑人鲍某今年32岁，鄠邑区人，他说，当时自己看到了这家人结婚，想到人多现场比较混乱，所以对彩礼钱打起了歪主意。

民警 ：“这个嫌疑人做生意赔了点钱，然后自己压力也比较大，所以盗窃了这个彩礼钱。”

本来大喜的日子，出了这件事，村子邻里之间不免有些猜忌，案子破了，王师傅说这也给了大家一个交代，自己心里也就踏实了，目前鲍某因涉嫌盗窃他人财物已被西安公安鄠邑分局刑事拘留。

编辑： 王瑜