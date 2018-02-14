老人干活锯断手指，警车变“救护车”30分钟到达医院。

老人干活锯断手指，警车变“救护车”30分钟到达医院。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报午间版》记者 王晶） 2月10日下午四点多，西安交警灞桥大队纺织城中队的民警正在辖区执勤，突然一名男子停车求助，说他父亲食指断了，需要民警帮忙送医。

求助人：“师傅，求助一下，我爸指头弄断了，需要马上到医院去。”

民警：“走走走，上车上车，让两个人上车。”

手指断了，需要民警开道护送去医院，听到眼前男子这样的求助民警来不及多想，赶紧招呼这几个人上了警车。

西安交警灞桥大队纺织城中队辅警唐浩东：“当时看他父亲脸色很白，没有血色，很紧张很焦虑的样子，他的左手一直按着受伤右手的食指，断掉的手指他儿子拿着用卫生纸包着。”

受伤男子今年65岁，在蓝田干活时不小心用电锯切断了食指，儿子赶紧开着面包车带着他来到西安唐都医院就医，医生建议他们转到西安红会医院治疗，可当天恰好是大家集中出行采购年货的周六，车流量非常大，不得已之下他们就向正在执勤的民警求助。

执勤民警：“前面车让一下，紧急情况。

西安交警灞桥大队纺织城中队辅警唐浩东：“当时遇到三四个红灯优先通行，下来大部分走了公交专用道，还有逆行了两公里，就是为了给伤者最快的救治时间，在南二环太乙路立交上有一辆车司机，我们按喇叭按警笛都不让，没办法只能在车流间隙中行驶。”

警车发挥出了它的优势，听到警笛大部分驾驶员都会主动避让，为伤者急救节省了时间，经过指挥中心的调度，沿途执勤的交警也提前疏导好交通，按照当天的路况自行开车一个小时的路程，民警驾驶警车26分钟就到达了红会医院。

医生：“能接上的可能性很小，60岁以上一般不建议接，你65岁，要想试一下也可以，成活率很低。”

伤者：“试一下，接。”

看到伤者已经妥善安置，民警准备离开医院，伤者儿子一再拉住民警，想要请吃饭表达谢意，但是被拒绝了。

编辑： 王瑜