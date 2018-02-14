逛白鹿仓新春庙会 过传统中国年

2018白鹿仓首届中华绝技文化大庙会暨迎春灯会年味十足。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 折华戈） 大伙可能都发现了，很多商铺都关门了，街道冷清，那么，去个年味十足的地方逛逛吧。

小时候过年，我们最期待的就是穿新衣，放鞭炮，然而慢慢长大后，不追求这些东西了，年味就慢慢变淡了，那么，新春庙会是否能让你感受十足的年味回忆起童年呢？

市民：“好，美得很。”

市民：“刺激。”

市民：“不是马上过年嘛，带小孩来转转，今天天气也挺好。”

市民：“现在街道上商铺基本都关门了，然后逛庙会才看到有年味嘛，人比较多，比较热闹。”

市民：“我们年轻人很少对这种感兴趣，这次来感觉特别不一样。”

编辑： 王瑜