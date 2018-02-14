西安高新：新春将至 交警贴出“有温度”的罚单

新春将至，交警贴出“有温度”的罚单。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报午间版》记者 李玄 张倩《都市热线》记者 曹博棋） 今天（2月14日）早晨，在西安市高新路上，不少不按规定停车的车主都发现，自己车上的罚单，和以往不太一样，不仅没有处罚，还写上了来自交警的新春祝福。

车主：“意外，意外，也有点惊喜，意外意外意外，确实太意外了，很意外，我以为肯定是要罚款。”

唐延交警：“祝您新春快乐，请规范停车，今天是大年二十九，明天就是大年三十了，今天就不处罚了。”

交警告诉记者，他们今天早晨在巡逻时，发现不少超市门口都有许多车辆违停，按道理应该根据法规贴罚单进行处罚，可考虑到明天就是大年三十，交警便想出了这样的方式来警示各位车主。

交警：“从人性化执法，给大家一个好心情的角度出发，早上带领所有民警，在路上贴罚单的时候，就给大家一个温馨提示，唐延交警祝大家新年愉快，请规范停车，实际上也是给大家上一个交通安全课。”

新春将至，交警贴出“有温度”的罚单。

过年前这样不罚款的罚单，除了让大家意外，更多的是温暖。

车主：“做法挺好的，挺人性化的，温馨的提示让人感觉很温暖，这样子的做法，我感觉非常温暖，交警的做法，点个赞。”

为了给大家过年一个好心情，交警的暖心做法值得称赞，而作为车主，也应该理解交警的良苦用心，努力做到规范停车，别以为不处罚，就可以随意停放车辆。

交警：“个别的司机，过于随意停车，比如停在主干道上，本身就只有两个车道，严重影响交通这种违法行为，我们还是会进行处罚。”

交通是大家的，我们每个人都是交通的参与者，只有大家共同维护交通秩序，每个人才能方便愉快的出行。

编辑： 王瑜