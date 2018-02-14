春节临近，年夜饭预订火爆，酒店入住率降低。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 任军龙） 大年三十讲究团团圆圆，以前大家都是在家里聚餐看春晚，如今许多人都是酒店吃团圆饭，因此这酒店里的年夜饭也是跟着火了起来。
大年三十家里亲戚多，有的人嫌做饭麻烦，为了省时省力，将年夜饭订到了酒店。瞧瞧这家位于西安市大雁塔附近的酒楼，年夜饭已经全部预定完，正忙着整理客人的资料。
海市秦丰楼李厨：“这个是年夜饭的预订情况，年夜饭中午到晚上都预定满了。
记者：“能预订多少桌？”
海市秦丰楼李厨：“四五十桌。这个标准是1188元的预订的最好，是八个凉菜，八个热菜，一个羹，一个果盘。”
与年夜饭相比，宾馆的入住率和平时相比客人少了很多。酒店工作人员说，因为过年大家讲究个团圆，过了初一和初二，客人就会多起来。
记者：“你过年回家吗？”
西安唐古酒店工作人员：“回呢，但是店里人员倒不开，只能轮着休息。”
记者：“过年这七天，什么时候人多呢？”
西安唐古酒店工作人员：“从初二开始人就多了。”
西安唐古酒店陈经理：“初一、初二，这几天入住率能达到40%左右。”
记者：“主要是哪些住店的人多些？”
西安唐古酒店陈经理：“一般四川，上海的人比较多。”
春节临近，年夜饭预订火爆，酒店入住率降低。
了解完景点旁边餐厅和宾馆的情况后，咱们再去高档酒店看看，他们这里年夜饭和房间的预订情况又如何？
西安凯悦酒店运营总监孙伟刚：“在一周以前，我们酒店的中餐厅，包间，包括大厅已经预订一空。根据往年的经验，会在五点多客人陆续到达，一直会持续到八点多。我们的特色主要以陕菜为主。随着西成高铁的开通，我们酒店从大年初一开始，游客陆陆续续抵店。今年比往年会高很多，入住率会在80%以上，主要是省内周边的客人和四川、北京、上海的客人，他们对西安的历史文化都非常感兴趣。”
编辑： 王瑜
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