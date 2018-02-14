西安交警开罚单“今日不罚”引争议 目前已停止

西安市公安局交警支队高新大队唐延路中队民警开出的罚单。
西部网讯（记者 周到）今天（2月14日），来自西安交警的一张违法停车告知单引起网友关注，该告知单上违法停车地点标示为“节日快乐，今日不处罚”“祝您节日快乐，请规范停车”等提示语，该告知单在西安市民的朋友圈中刷屏。记者了解到，目前，交警部门已经停止了该行为。
交警开出“假日版”罚单 网友意见却出现分歧
该违法告知单被贴在网上后，迅速引发网友热议。在西安本地一家自媒体微博下，两小时就获得470余条评论，200多次转发，成为本地的热点话题。支持的网友认为，通过这种方式不仅提醒了驾驶员不要违法停车，同时也起到了教育作用，非常“暖心”。
网友@杨小羊呀：“有点可爱哦，本来处罚的目的也是让人下次不再犯，我觉得挺好的，这样比处罚印象更深刻。”网友@鲸鱼座豹纹猪 的微博获得1100多次“赞”，他说：“开罚单主要目的也是警醒吧，目的达到了，还能暖心，挺好一件事，没必要上纲上线的吧？”
也有网友认为，警察的这个举动有“违法不究”的嫌疑，驾驶员理应对自己的违法行为付出代价。网友“常江”认为，再暖的新闻也不能忽视法律底线，交警滥用自由裁量权，伤害的是守法人，破坏的是法制进程。网友@俺只是过路的 则留言称：“交警公布一下西安在哪些节日里，交通违法可以不受处罚？好让广大驾驶员朋友做到心中有数。”
歪楼的网友也很多 部分网友贴出法律条文
除了对是否应该处罚产生不同意见外，还有许多网友开始在评论底下“歪楼”。网友@伏特加感觉差距回家 看完图片后表示，执勤交警写的字“还没一年级的娃好”，网友@Mr_Black____则不同意这种观点，直接讨论起来南北方冬天露天写字的差异：“你是南方人吧？你试试在北方零下二十度冻一天，用手写字，你连笔都握不住。”网友@2867御林军 则称：“这个字跟我侄女写的一样，很萌。”
网友@幼稚园大班班长 说：“姑且当作交警今天也过节比较激动。”网友@邱__邱 则猜测：“估计这位交警今天求婚成功了。”网友@举两栗子 则说：“任何事都是执法部门的错，处罚了有人说不人性化，人性化了又说执法部门随心所欲……”
网友“大萌”则贴出了法律条文，认为交警的行为属于法律授权的“警告”：对违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定的，可以指出违法行为，并予以口头警告，令其立即驶离。网友@把脸埋在土里的一只 分析：交警还是有自由裁量权的，所以态度影响处理结果。认错态度好也许不处罚或者从轻处罚，违法了还意识不到错误则要严厉处罚。
该交警中队已停止类似罚单 今后将发提示卡片
西部网、陕西头条客户端记者了解到，不止是微博中贴出的这一张罚单，今天西安交警高新大队唐延路中队开出了多张“今日不处罚”的罚单。相关负责人表示，春节即将到来，佳节前夕人性化执法，对不影响交通的违停车辆用特殊罚单作以警告，将法律的刚性与柔性相结合，但对严重影响交通的车辆，他们依法进行了处罚。
同时，他们也反思，违法停车告知单作为一种行政执法文书，在上面书写“今日不处罚”的确不太严肃，目前他们已经暂停了这种行为。对于类似情况，今后他们将使用口头警告或者爱心小卡片的方式进行提示，确保执法文书的规范性。
编辑： 周到
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