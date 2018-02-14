庄长兴在春节前慰问陕西省级新闻媒体工作者

陕西省委常委、省委宣传部部长庄长兴慰问坚守在工作岗位上的媒体工作人员。

西部网讯 陕西省委常委、省委宣传部部长庄长兴今天（2月14日）在省级新闻媒体慰问新闻工作者，并向全省新闻工作者致以新春的问候。他表示，要围绕中心、服务大局，做好党的新闻舆论工作，充分展现新时代陕西追赶超越的新气象新作为。

庄长兴在陕西广播电视台慰问了广播播控中心、高清互动全媒体演播室、融媒体指挥调度中心等部门新闻工作者，了解春节期间节目播出情况、媒体融合发展现状等。在陕西日报社慰问了经济新闻部、科教文新闻部、陕西传媒网等部门及网站新闻工作者，了解近期重大策划和重点报道情况。

编辑： 刘望