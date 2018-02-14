延时：北斗三号第三次全球组网卫星在西昌成功发射。
西部网讯（记者 赵昊 ） 2018年2月12日，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭（及远征一号上面级），以“一箭双星”方式成功发射第二十八、二十九颗北斗导航卫星。这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星，是我国北斗三号工程第五、六颗组网卫星。
本次发射是北斗三号工程第三次全球组网卫星发射，也是农历鸡年中国航天的“收官之战”。西部网、陕西头条记者现场用延时摄影记录下了这壮观一幕。
编辑： 王瑜
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