延时：北斗三号第三次全球组网卫星在西昌成功发射。

西部网讯（记者 赵昊 ） 2018年2月12日，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭（及远征一号上面级），以“一箭双星”方式成功发射第二十八、二十九颗北斗导航卫星。这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星，是我国北斗三号工程第五、六颗组网卫星。

本次发射是北斗三号工程第三次全球组网卫星发射，也是农历鸡年中国航天的“收官之战”。西部网、陕西头条记者现场用延时摄影记录下了这壮观一幕。

编辑： 王瑜