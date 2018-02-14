春运资讯·2月14日|西安加开5列长途列车 19列省内列车
时间：2018-02-14 10:11:48
来源：西部网-陕西新闻网
作者：王瑜
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春运资讯·2月14日|西安加开5列长途列车 19列省内列车
临近春节，西部网、陕西头条从2月5日开始，每天第一时间为广大网友提供中国铁路西安局集团有限公司当日最新春运资讯，敬请关注。
西部网讯 临近春节，西部网、陕西头条从2月5日开始，每天第一时间为广大网友提供中国铁路西安局集团有限公司当日最新春运资讯，敬请关注。
2月14日，西安局集团公司加开长途列车5列，去往北京、成都、贵阳方向。加开省内列车19列，去往宝鸡、神木、潼关、安康、韩城等方向。
从车票预售情况来看，14日、15日上午，西安至成都、重庆、南宁、太原、西宁方向高铁票额紧张，省内西安至延安方向高铁车票已基本售完，其他各方向高铁票额全天充足。西安至北京、上海、广州、长春、天津、宜昌及西去银川、兰州以及新疆方向、乌海、呼和浩特方向普速列车卧铺及有座票额基本售完，其他方向普速列车票额充足；省内西安至榆林、神木、安康方向各次普速列车以及彬县、韩城方向部分车次有席票额基本售完，其他方向普速列车票额充足。
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王瑜
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体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
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体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
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体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
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文化中国驻英国大使刘晓明在致辞时说，兵马俑时隔11年后再次来到英国，成为今年中英人文交流又一件盛事。02-14
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文化民俗专家左其诚：“福字过去讲究大门不贴福字，二门才贴福字，过去有院子的时候院子的大门都是贴门神，福字在里面的影壁墙上，二门上贴福字是福进家门。02-14
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文化2月9日，在朱雀花卉市场，满眼的蝴蝶兰、芙蓉花、杜鹃花、玫瑰花、百合花，令人仿佛走进了花的海洋，上千种花儿争奇斗艳，一片姹紫嫣红。02-11
文化日前，陕西省文化厅、陕西省新闻出版广电局等联合下发了关于印发《陕西省关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见》（以下简称“意见”）的通知。02-10
文化西安民俗专家王智在一个巨大的“灶台”前，向小朋友和过往游客绘声绘色地讲述“小年”的习俗。02-09
文化我省第一次引进匈牙利文物展览，将为陕西观众了解匈牙利历史文化和增进中匈两国友好交流起到积极作用。02-09
文化西安剪纸艺人吕国岭用一把剪刀剪出大雁塔、小雁塔、钟鼓楼、南门等西安地标雪景图，这些名胜古迹雪景图中还有狗。02-08
文化近日，陕西省工商局、陕西省委宣传部出台《关于进一步加快文化产业发展的意见》，从20个方面着手推进陕西文化产业发展。02-07
文化西安市22年来坚持开展“三下乡”活动，成员单位为农民群众办了大量好事实事，使“三下乡”活动成为深受欢迎的民心工程。02-05
文化2月1日，小分队成员兵分几路，用歌曲、舞蹈、曲艺等文艺形式为耀州区群众献上一场高水平的文艺演出。02-05
三农76万名无人监护的农村留守儿童纳入监护系统，18万名农村留守儿童登记落户，1.6万名农村留守儿童返校复学。02-14
三农文件指出，农村集体经营性资产股份合作制改革涉及面广、情况复杂，要试点先行，稳步推进。02-14
三农农业部将2018年确定为“农业质量年”，组织开展八大行动，大力推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化，重点做好四方面工作。02-14
三农我省不满16周岁农村留守儿童138590人，较2016年8月第一次上报的农村留守儿童摸排数248417人减少了109827人。02-14
三农随着生态文明建设的深入推进和产业融合发展，苗木花卉产业在改善生态环境、发展休闲旅游、促进贫困群众脱贫增收等方面，发挥着重要作用。02-14
三农住房城乡建设部公布了全国第一批绿色村庄名单，杨凌示范区杨陵街道办乔家底村、五泉镇毕公村、上湾村、揉谷镇姜嫄村4个村榜上有名。02-14
三农渭南葡萄产业园从2月16日到3月2日期间，将举办地道渭南美食、关中社火、华阴老腔、华州皮影、篝火DJ以及精彩文艺节目等。02-14
三农印象袁家为燎原村的在册贫困户发放了大米、采油、草莓等慰问品，并邀请贫困群众走进草莓种植大棚，体验草莓采摘。02-14
三农商洛市依靠易地扶贫搬迁，让生活在大山深处的贫困户搬出了大山，住房有了保障，贫困户才能更加安心地发展产业，过上好日子。02-14
三农由镇坪县曙坪镇阳安村村民自编自导自演的、以“脱贫光荣”为主题的“2018年迎春晚会”近日在该村综合服务中心广场浓情上演。02-14
三农忙着采购年货的群众、尽情嬉闹玩耍的孩童、沿街叫卖吆喝的商贩……共同勾勒出“周至年▪最关中”的最美底色。02-13
三农坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，是党的十九大作出的重大部署，是决胜全面建成小康社会内在要求。02-12
旅游作为故宫博物院2018年的开年第一展，《国家宝藏》特展12日在故宫的箭亭广场揭幕，由国内9家博物馆推选的9件文物影像清晰呈现在人们眼前。02-14
旅游2月12日，游人在新春游园灯会上玩耍。当日，石家庄市在古城正定举办2018石家庄新春游园灯会，浓浓的喜庆氛围吸引了众多游客。02-14
旅游春节假期，不少人选择外出旅游。国家旅游局数据中心调查显示，2018年春节假日期间，全国假日国内旅游市场将达3.85亿人次。02-14
旅游泉水充沛的济南白石泉（2月11日摄，无人机拍摄）。 春节临近，位于山东济南市区的各处主要名泉地下水水位稳定，泉水充沛。02-14
旅游作为浐灞生态区新春民俗活动的重要阵地之一的西安世博园也推出“民俗喜迎春·旺狗齐贺岁——2018西安世园新春民俗艺术节”活动，为广大市民、游客献上独具民俗特色的节日文化盛会。02-13
旅游近日，广西壮族自治区旅发委发布了最新的A级景区名单。截至2017年12月31日，该区共有A级景区422家。02-13
旅游当地时间2月11日，代表里约狂欢节最高水准的特级组桑巴舞校表演正式拉开帷幕，这也是巴西民众最为期待的狂欢节表演项目之一。02-13
旅游记者12日从北京市公园管理中心获悉，今年春节假期，预计北京市属公园及中国园林博物馆的游客量将达到180万人次。02-13
旅游狗年将至，全球媒体在不吝笔墨报道春节庆祝活动的同时，也对有消费盛宴之称的“春节经济”给予了高度关注。02-13
旅游2月8日，市民在西安大明宫国家遗址公园丹凤门观看光影秀。当日，陕西省西安大明宫国家遗址公园丹凤门上演新春3D光影秀。02-12
旅游春运机票逐步进入热销期，在离沪务工客流和旅游度假客流的叠加效应下，上海两大机场不少出港航班机票价格大幅上涨。02-12
旅游随着中国进入新时代，路网高铁运力逐级提升，旅客出行的选择日益多元。这些变化，在曾慧兰的眼中，都浓缩到了一张小小的车票上。02-12
美食新鲜鱼表皮有光泽，鳞片完整，紧贴鱼身，鳞层鲜明，鱼身附着的稀薄粘液是鱼体固有的生理现象。不新鲜鱼表皮。02-14
美食总有那么些食物，虽然味道怪怪的，但是对健康很有效果。是的，给大家推荐一些这样的食物，一起来看看吧。02-14
美食美国加州长滩牙科博士多恩·阿特金斯表示，总嚼口香糖会导致咬肌及下颚关节疼痛。每次咀嚼的时间不宜超过15分钟。02-14
美食健康的早餐应该把握3个原则，即能量充足、营养均衡和清淡易消化，只要把握这3个原则，早餐就算吃对了。02-14
美食在我们挑选筷子的时候，竹筷子是首选，也是最佳选择。它无毒无害，很环保，也是所有筷子中，价格最便宜的。02-13
美食相关精彩阅读：骨头汤这样做更有营养 4.撇沫 汤一定要打乏，也就是彻底撇净血沫，只要是荤汤，鸡鸭鱼肉。02-13
美食在甜水园街某路口，一个卖水果的商贩告诉记者：“好多年纪大一点的人都认为水果分公母。一些网络电商也看到了商机。02-13
美食将土豆片放进调料碗中，每一片都沾满辣汁，放进盘中，然后撒上另一半花椒粉和孜然粉，再撒上黑、白芝麻即可。02-13
美食第一次做，就照平时家里摊蛋饼时每人1个鸡蛋的量，感觉有些太厚了，不像电视剧《深夜食堂》里那样是长条状而是长方状啦。02-12
美食我们别看鹌鹑蛋小，但是它的营养价值不低于鸡蛋，甚至于高于鸡蛋两倍多，鹌鹑蛋也是非常营养又天然，是脑力劳动者最佳东西。02-12
美食不管你信与不信，研究人员发现你可以通过遵循一个简单的原则来获得以上甚至更多的利益，那就是吃更多的植物。02-12
美食馒头、花卷、面包等淀粉类食物不能放进冰箱中，会加快其变干变硬的速度，如果短时间吃不了的话，可以将其密封好放进冷冻室中冷冻。02-12
健康由于春季容易出现肝气过盛而影响脾胃，因此春季养肝还强调健脾益胃。02-14
健康过年回家或出游，长途跋涉，对于爱晕车的人来说就更是十分痛苦，下面这些小方子能帮助晕车的人减轻痛苦。02-14
健康白醋泡脚能够加速血液循环，增强新陈代谢，让人得到放松，恢复身体机能。02-14
健康吃多了、吃急了、吃凉了……这些不良的饮食习惯，往往会促发胃胀胃痛等不适，甚至引发胃肠道疾病。02-14
健康在水果摄入方面，《指南》建议，成人每日推荐摄入水果200-350克(半斤左右)，摄入蔬菜300-500克(1斤左右)，且建议种类多样化。02-14
健康摄入的能量增加了，运动量也不够，能量摄入大于能量消耗，结果造成能量在体内以脂肪的形式储存下来，经过一段时间后体重明显增加，形成肥胖。02-14
健康适量的苹果、胡萝卜、菠菜和芹菜切成小块，加入牛奶、蜂蜜、少许冰块，用果汁机打碎。02-13
健康只要在日常的膳食营养中多注意补充一些美容食品，其效果可能是很多高价护肤品都买不来的。02-13
健康说起现代人的新通病，人们通常会联想到“三高”——高血脂、高血压、高血糖。02-13
健康有些脾胃虚寒、体质较弱的人吃了不但不容易消化吸收，还可能腹泻。02-13
健康对于茶叶不能泡太多次数的原因，大多数人可能只单纯觉得茶叶泡太久会索然无味，其实其中的道理远不止如此。02-12
健康广东年糕一般以糯米粉、粘粉、生油、瓜子仁等为原料制成，香甜可口，但糖尿病、冠心病、消化不良的人不宜。02-11
教育长安大学“在长大的家过春节”国际学生春节慰问会举行。留学生们学包中国饺子，感受到浓浓年味。02-14
教育关爱和保护留守儿童是个系统工程，需要家庭、学校、政府、社会各方形成良性互动，发挥合力，让每一个祖国的花朵都能在温暖中绽放。02-14
教育去年以来，西安市出台了力度空前的人才政策，力图为经济社会发展提供更强的智力引领。新的政策包括哪些内容？实施效果如何？02-14
教育今年，有五成以上的高校假期超过35天，河南检察职业学院更是以80天的假期时间刷出了“史上最长寒假”。02-14
教育节临近，越来越多的外来务工人员子女跟随父母踏上返乡旅途。近日，杭州育蕾学校的王思蕾和其他30多位同学收到了一份特殊的春节礼物。02-13
教育6年前，他一句“上吧”，让儿子坚定了到浙大读博士的决心；3年前，儿子又用一招，将父亲从湖北老家“骗”到浙大当了一名宿管。02-13
教育“本真教育”就是远离教育功利、回归真实生活的教育，也是尊重儿童个性发展的教育，更是促进儿童快乐健康、全面发展的教育。02-13
教育近日，国内首个学前教育博物馆暨虚拟仿真综合实验室在山东英才学院建成并投入使用。02-13
教育这是肯德基小候鸟基金联合公益机构“上学路上”、中国儿童少年基金会等发起“候鸟归来•有爱好好说”公益行动在陕西省的首场活动。02-12
教育“清华大学70%到80%的高考状元都去了经管学院，连我最好的学生也想去金融公司。”谈及学生的专业、就业选择问题，清华大学副校长施一公不止一次这样说。02-12
教育为了让爱人补个觉，范应彬当起了“超级奶爸”，这才有了边抱孩子边批阅试卷的感人一幕。02-12
教育杭州富阳富春第七小学的孩子，这个寒假收到了一份特殊的礼物。礼物就是这样的小古文，每个孩子的个性化期末评语，飘散浓浓的中国风。02-12
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产客厅与卧室之间原本有一面墙，而Kelly毅然决然地将这面墙打掉，从而使客厅与卧室完全连通，整个空间在视觉上瞬间放大了不少。02-07
房产客厅，面积小，但是把阳台内包进来，让整个客厅更富有延展性，视觉上看起来很敞亮。02-06
房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。02-01
房产这间套房高踞于纽约曼哈顿市中心一座由建筑师rafael vinoly设计的96层高的摩天大楼中，其第92层的高度远远高出城市天际线1244英尺。01-31
房产简单的绿色会让不起眼的小角落都活起来，屏蔽外界的纷扰，尽享家中原生态的绿意人生——优雅素朴抗疲劳。01-30
房产飘窗处也设计了不少可供收纳的格子和抽屉，既可放日用物又可放些书本，闲暇时在飘窗上饮茶看书，与伴侣聊聊天谈谈心，想想都觉得甜蜜。01-29
房产木制元素总是给人带来贴近自然的安心，在卧室里添加木质元素，让睡眠空间清雅而气爽。01-29
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-26
房产居尚中国艺术软装有限公司主办，欧工国际软装协办的中国软装4.0时代峰会暨欧工软装供应链模式4.0版本发布会在西安皇冠假日成功举办。01-26
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-25
房产中国文化的源远流长可谓之取之不尽，用之不竭，这款大户型的装修案例以江南的水墨之美作为装修理念，将文化底蕴融于生活，将古典文化嵌入现代生活。01-24
房产次卧空间相对较小，设计上仍以简约为主，用木板打造电视墙，与客厅中的电视背景墙如出一辙。01-23
汽车2018年首月，国内SUV车型共销售1031047辆，同比增长16.5%，仍保持较高增速。02-13
汽车奥迪首席执行官鲁珀特 施泰德(Rupert Stadler)表示，“在2025年之前，我们用于电动汽车平台的研发资金仅有数十亿欧元。02-13
汽车新款晶锐搭配斯柯达大型车型中的高规格技术，包括盲点监控、后方交通警报系统(在倒车时提醒驾驶人后方的车辆)及自动远光灯辅助系统。02-13
汽车此次预售的三款比亚迪2018款纯电动汽车拥有48项升级，展现丰富强大的纯电动车家族矩阵和傲视群雄的技术品质，引领纯电动汽车各细分市场。02-11
汽车近日，有海外媒体曝光了一组宝马X3两款新能源衍生车型的雪地路试谍照，它们分别是iX3（纯电动车型）和X3插电式混合动力版。02-11
汽车内饰方面，新车基本维持了普通版车型的造型，整体采用碳黑色的内饰色调，搭配中控以及两侧门板处的棕色饰板，大大提升了该车的车内质感。02-08
汽车而从车尾来看，该车尾部造型比较饱满，贯穿式的尾灯设计也与雷诺旗下新车有异曲同工之妙。02-08
汽车更大型的马自达CX-9销量达2300辆，增长约47%;小型马自达CX-3销量从去年1月的1200辆增长至1350辆，增长约12%。02-08
汽车实际上，丰田旗下的混合动力汽车都表现不俗，其中豪华品牌雷克萨斯混合动力汽车在南美洲、中美洲和加勒比海地区的销量就增长了近一半。02-08
汽车据英国汽车杂志2月6日报道，起亚全新一代Ceed掀背车将在3月份开幕的日内瓦车展上发布，未来将与福特福克斯竞争。02-08
汽车这些投资包括用于开发即将推出的纯电动Mission E跑车及其衍生车型，投资金额在4.47亿英镑(约合人民币为39.2亿元)。02-07
汽车作为瑞虎家族的新成员，瑞虎8是奇瑞汽车在全球130万瑞虎用户深度体验的基础上，全新开发的首款5/7座SUV。02-07