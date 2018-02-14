西安“蜡烛村”今昔对比:工艺蜡烛带来致富的希望

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 孙增胜 王勇）在我们日常生活中，蜡烛似乎只与一些有纪念意义的日子有关。但在西安市鄠邑区的几个村子，蜡烛却成了村民们致富的好伙伴，而且，红红火火的蜡烛也让他们的日子变得红火起来。

临近年关，西安市鄠邑区祖庵镇的蜡烛生产户们便忙碌起来，大庵村马七联家是周围有名的蜡烛生产大户，每年能卖出上百吨蜡烛。

生产蜡烛的主要原料是石蜡，是石油提炼过程中产生的一种附属产品。

蜡烛生产工人王海江：“这现在开始加温，锅开始加热融蜡水。”

老板马七联说，以前，他们融化石蜡用的是大铁锅，通过烧煤加热使之融化。从2017年开始，为了环保，村上的蜡烛生产户们开始用电容箱代替了燃煤炉，既方便又卫生。

马七联：“电锅底下有一个加热管，这个地方放的导热油，导热油烧热以后把蜡化开，化开以后，外面包的是石棉板保温。”

一个多小时后，坚硬的石蜡被融化成了蜡水，接下来就是给石蜡溶液上色了。

记者：“这个比例怎么加？”

王海江：“比例就是凭经验，没有啥标准。”

一阵搅动之后，原来透明如水的石蜡溶液慢慢变成了红色，第三步就是将这些红色的石蜡溶液浇注在蜡烛机的模具中。

半个小时的冷却，模具中的石蜡溶液凝固了。这时，只见工人将蜡烛机底部的压杆用脚一踩，蜡烛齐刷刷地冒了出来。然后，割断蜡烛头上的捻线，蜡烛的制作就完成了。马七联说，做蜡烛看似程序简单，凭的却是经验和熟练程度，干这活的都是有十几年经验的老把式。

马七联所在的大庵村，目前生产蜡烛的有十几家，但是，在三十年前，这里几乎家家都在生产蜡烛，是远近闻名的蜡烛村。制作蜡烛的历史可以追溯到上世纪七十年代。

鄠邑区大庵村村党支部书记张展耀：“1977年开始造蜡烛，那时候在中元镇有个人叫吴生分，最早造蜡烛机。最早的咱们村才有两户，当时一看这个东西工艺简单，而且是效益高。你像一天一个土工才挣一块钱，一个匠工挣一块五毛钱，人家今天倒上一百斤（蜡烛）油，一天挣十几块钱，这就是很大的收入么。全村有百分之六七十的人开始做蜡烛。”

张支书说，那时候的蜡烛不愁卖，所以利润相当可观。他们村也因此成了改革开放后首先富裕起来的村子。

张展耀：“咱这个做蜡烛，最好的是从1987年到1995年这个阶段，这几年效益比较好，因为这个阶段，咱电力都不得够，特别在陕北来讲，这个电力是非常的差，到那里价格也卖得高，有人一天卖几百块钱，那就是不得了的事情。。”

后来，随着电力供应逐渐正常，作为照明用的蜡烛渐渐失去了光芒。

张展耀：“到1995年以后，那电力正常以后，做蜡烛的人就比较少了。”

张养油是大庵村靠做蜡烛走上致富路的第一批人，虽然他现在已经转行包工程，但在他的内心深处，还是对蜡烛产业充满了感情。

张养油：“1982年开始，当时是一台机子，再后来慢慢发展到几台机子。1995年那一年生意最好了，都把蜡烛送到批发市场了，那一年能挣四五万块钱，现在主要包些小工程。”

记者：“为啥不做蜡烛了？”

张养油：“蜡烛这几年销量小了。”

随着生活水平的提高，照明用蜡少了，就在村里人纷纷转行的时候，紧邻大庵村的甘水坊村，却有人逆势而上，专门做起了蜡烛生意，而且还做得风生水起，这个人就是张育乐。

鄠邑区甘水坊村村民张育乐：“我是从2000年开始做这个东西的。”

记者：“但是据我们所知，那个时候许多人都不做蜡烛这个生意了。”

张育乐：“我到市场上看了一下，就是它带传统文化图案的东西几乎没有，然后自己根据自己的爱好，给上面添加了一些中国传统的吉祥图案这一类东西，这个东西应该很有市场。”

就这样，张育乐依靠自己的特长，根据市场需要，自己琢磨着制作工艺蜡烛的模具，几年下来，他开发的工艺蜡烛规格达到了50多种。

张育乐：“这些都是一般的十二生肖蜡烛，这个是佛塔，这是元宝蜡烛，这是双喜，这些都是平时农村过红白喜事用的民用蜡烛，这都是用模具做出来的，纯手工产品。”

记者：“这个有多少斤重？”

张育乐：“这个一对有26斤。”

记者：“卖多少钱？”

张育乐：“这一对卖个，批发就是一百三四十块钱左右。”

在张育乐所作的工艺蜡烛中，最大的一个蜡烛重达150斤。精美的莲花底座，蜡烛身上描龙画凤，金色题字，寓意吉祥。

张育乐：“这个一对卖4000元。”

记者：“这个有人买吗？”

张育乐：“有，都是专门定做的。”

因为工艺蜡烛弥补了蜡烛市场的空缺，所以自开业以来，张育乐的生意越做越红火。

张育乐：“2010年前后，有些批发商，他由于担心供不上货，还曾经在家里住上两三晚上，在这等着要货呢。”

记者：“现在你一年能生产多少吨？”

张育乐：“一年情况好的话，就是个百十吨吧。”

记者：“能挣多少？”

张育乐：“毛利润大概也就是二十多万元吧。”

近几年，为了顺应国家环保要求，蜡烛生产户们开始生产无烟蜡烛。

马七联：“无烟蜡的主要原因是，以前最早的时候用的线是再生线，现在的无烟，是经过把线重新加工以后，彻底不冒烟，现在是纯棉线。”

马七联说，上世纪八十年代，村里的人们做蜡烛都是小打小闹，生产好后骑着自行车走街串巷叫卖，销售范围也局限在户县和周至一带。如今，在大庵村，每年产蜡烛已达上千吨，产值达到千万元，村民们坐在家里，用网络、微信就把产品销往全国各地。

马七联：“看就是这盒子蜡，这就是发三千那个，发五块钱的，你看。”

客商：“这个可以弄点，可以弄点。”

记者：“你一年能生产多少吨？”

马七联：“一年大概就是一百多吨。”

记者：“一百多吨能挣多少钱？”

马七联：“也挣不了几个钱，比打工强一点，大约能挣个十万元左右。”

小小的蜡烛，给人们带来祝福的同时，也给“蜡烛村”的人们带来了致富的希望。我们也希望这一产业能焕发出新的活力。为老百姓的日子添上更多喜气。

编辑： 沈晓芳