鄠邑区913司机呵斥三岁幼童 涉事司机被批评教育

近日，33条网友留言得到回复。

西部网讯 勉县茶店安置点吃水难、秦汉新城张家湾自来水浑浊、宝鸡新开路商家大音响扰民……2月12日、13日，宝鸡市政府办、西安浐灞生态区宣传中心等17个党政相关单位回复了33条西部网网友留言。

勉县茶店安置点吃水难 2个月内解决问题

1月21日，网友“游戏人生”反映：勉县茶店安置点已修建完工两年多，但到现在吃水问题一直没有解决，希望相关部门能出面尽快把我们的吃水困难问题解决一下！

勉县茶店镇人民政府回复：经查，确实存在搬迁户用水困难的问题。

2017年6月5日，施工方对搬迁户供水管道检查，并将小区内部供水系统与茶店社区人饮系统成功对接，解决了该小区住户的生活用水问题。近期由于冬季干旱少雨，进入了枯水期，又因气温较低水管结冰、水压不足等系列原因导致人饮水源匮乏，造成集镇及该小区群众用水困难。

2月7日，我镇与建设方和安置点群众座谈协商，先在小区内安装临时供水点两处，保障住户的用水问题。同时要求陕西秦地公司在两个月之内彻底解决住户用水问题，保障群众正常的生产、生活。

宝鸡庙坡村申请农业用电 预计2月中旬前投用

1月15日，网友“王惠明”反映：我是宝鸡市渭滨区高家镇庙坡村村民，我在地里建了两个蔬菜温室大棚，要埋电热线，滴灌有水泵等等，急需动力电。离电源有300多米远，去电管所申请办电，他们说太远，用各种理由不给办。我想问问谁能给我解决这个事情？

宝鸡市人民政府办公室回复：经查，宝鸡高家镇电管所在接到庙坡村村民用电申请后，已及时赴现场进行了实地勘测，提出了供电方案，计划新栽6根电杆，架设4根线缆，申请人所需电力直接输送至目标大棚，并已告知申请人无需承担任何费用。

因新栽电杆位置位于其他农户土地内，申请人已与涉及农户沟通并经村委会确认。目前，高家镇电管所正在组织施工，预计2月中旬前全面完工投用。

秦汉新城张家湾自来水浑浊 水质已恢复正常

1月30日，网友“奋斗”反映：西咸新区秦汉新城正阳镇张家湾村村民长期饮用浑浊自来水，请相关部门给出一份“合格”的报告，拜托了。

秦汉新城正阳街道办事处回复： 张家湾村民饮用水源来自村供水站，水站内配有成套净水设备，井水经过滤后送入农户家中，过滤后的水质主要理化指标经检验符合国家饮用水标准，故网民陈述中“村民长期饮用水浑浊”一说似有不妥。

1月28日，村内因停电无法抽水，致使蓄水池内无法及时补水而干涸，翌日抽水时水流将池底少量沉淀物冲起，导致蓄水池水质较为浑浊。现张家湾自来水供水水质已恢复正常。

编辑： 沈晓芳