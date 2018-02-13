产妇列车上突然临产，多方联动救援母子平安。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 姜林） “太感谢你们了，太感谢了，如果没有你们及时救护，我老婆可就危险了，经过医院大夫检查，老婆和孩子都平安，他们都已经平安回家了……”刚刚从医院为媳妇办完出院手续的席先生来到火车站出站口对车站客运人员不停的表示感谢。
2月11日下午14点44分左右，榆林车站客运值班员接到K195次车长打来电话，说K195次列车上有一位由呼和浩特终到榆林的孕妇突然身体不适，全身无力，下体出现流血现象，情况危急，需要车站联系120急救车，做好应急准备工作。
产妇列车上突然临产，多方联动救援母子平安。
K195次正点14时52分就要到站，时间仅仅有8分钟，时间紧急。随后，客运值班员立即给120急救中心打电话，请求速派救护车到车站，车站安排专人做好120急救车联系、引导工作，开通急救通道。由于两口子还带着他们的四岁多的女儿和很多行李，于是两名客运员一人负责看孩子，一人负责行李，确保忙中不出乱。
14点51分，列车提前一分钟到达榆林车站，怀孕9个多月的孕妇，已出现出血情况，站都站不稳，由于K195次客车接到车站2站台，正值旅客上下车，救护车来不及到车厢门口，车站值班员立即与班组成员用担架将该孕妇抬护到出站门口，救护车也正好到达，看着孕妇在家属的陪同下顺利上了车，大伙们的心才放了下来。
产妇列车上突然临产，多方联动救援母子平安。
由于产妇及家人的行李较多，不方便携带，车站值班员就将他们的行李暂时寄放在出站口，并留下电话，方便取回。当天下午16时35分，列车值班员再次联系到了家属，了解到经过紧急救治，大人和孩子都安全无恙。
编辑： 王瑜
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