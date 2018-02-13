春节“福”字怎么贴其中有讲究，你贴对了吗？
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 任军龙） 春节到了，细心的人都会发现，这门上贴的福字，有人倒着贴，有人正着贴，这其中又有什么讲究呢？
每逢过年，大伙都要给家里贴春联，这其中就包括贴福字，在这问问大伙，福字是倒着贴好呢？还是正着贴好？怎样贴才算正确，这些你知道吗？
西安市民1：“倒着贴好福就到了。”
西安市民2：“大门应该是正着贴。”
西安市民3：“一般是倒着贴。”
西安市民4：“跟大家一样，都是反着贴到福。”
西安市民5：“我家的福就会倒着贴。”
春节“福”字怎么贴其中有讲究，你贴对了吗？
大伙之所以倒贴福字，就是寓意到福的意思，但真的是这样吗？
民俗专家左其诚：“福字按照传统的话，都是正着贴呢，一般不倒着贴倒着贴过去都是给家里的板，柜水缸之类的是可以倒贴的，因为它舀出来的时候是正的。”
听到没，贴在门上的福字都是要正着贴，切记不能贴到家里的第一道门上。
民俗专家左其诚：“福字过去讲究大门不贴福字，二门才贴福字，过去有院子的时候院子的大门都是贴门神，福字在里面的影壁墙上，二门上贴福字是福进家门。”
说了这么多，大伙都知道家里的福字该怎么贴了吧？门上贴正福，寓意开门迎福，室内如厨房卫生间、窗户、柜子等等福字可以倒着贴。
西安市民：“祝大家新年快乐福到万家。”
编辑： 王瑜
娱乐网友纷纷留言：“想起风中奇缘的时候了法拉小姐姐演的秦湘超级棒，小姐姐和诗诗一直都这么好，还是蛮感动的”，“两个小姐姐又见面啦，友谊长久”02-13
娱乐杨子与黄圣依的两个儿子杨安迪和杨安麟近日开通微博和大家互动，还不忘给妈妈送上生日祝福。02-13
娱乐韩雪微博上晒出一组游客照，并配文“终于忙完了年前所有的工作，非常想念我的标准游客照模式，收工、回家、放假”。02-13
娱乐春节期间，央视将推出《舌尖上的中国》第三季、《如果国宝会说话》等纪录片。02-13
娱乐2月11日下午，王宝强诉马蓉离婚案、马蓉诉王宝强名誉权案分别在北京朝阳法院不公开开庭审理并当庭宣判。02-12
娱乐日前，周海媚现身机场，手持机票的她笑意盈盈，心情颇佳，整个人的状态轻松自然。02-12
娱乐刘若英导演也希望透过春运的提问，让这个爱情故事更贴近现实生活与人生感动。02-12
娱乐陈数：《暗算》已经过去12年了，那一定是我生命中最重要的作品之一，是演员和角色的完美融合。02-12
娱乐武侠作品多是讲述纵横江湖的故事，有儿女情长，也有家国天下，不仅能满足女性观众的需要，更重要的是能满足男性观众的审美。02-12
娱乐首映礼现场导演陈思诚公布了张子枫即将回归出演《唐人街探案3》的重磅消息，引发了观众的热烈期待。02-11
娱乐前不久徐海乔就曾在社交媒体上呼吁大家一起参与到“绘出新声”的公益体恤计划，希望大家和他一起支持和帮助听力障碍群体。02-11
娱乐李云迪在微博晒出昨日在章子怡生日宴会上的照片，并配文称：“老友生日快乐，永远幸福”。02-11