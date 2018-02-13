春节“福”字怎么贴其中有讲究，你贴对了吗？

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 任军龙） 春节到了，细心的人都会发现，这门上贴的福字，有人倒着贴，有人正着贴，这其中又有什么讲究呢？

每逢过年，大伙都要给家里贴春联，这其中就包括贴福字，在这问问大伙，福字是倒着贴好呢？还是正着贴好？怎样贴才算正确，这些你知道吗？

西安市民1：“倒着贴好福就到了。”

西安市民2：“大门应该是正着贴。”

西安市民3：“一般是倒着贴。”

西安市民4：“跟大家一样，都是反着贴到福。”

西安市民5：“我家的福就会倒着贴。”

春节“福”字怎么贴其中有讲究，你贴对了吗？

大伙之所以倒贴福字，就是寓意到福的意思，但真的是这样吗？

民俗专家左其诚：“福字按照传统的话，都是正着贴呢，一般不倒着贴倒着贴过去都是给家里的板，柜水缸之类的是可以倒贴的，因为它舀出来的时候是正的。”

听到没，贴在门上的福字都是要正着贴，切记不能贴到家里的第一道门上。

民俗专家左其诚：“福字过去讲究大门不贴福字，二门才贴福字，过去有院子的时候院子的大门都是贴门神，福字在里面的影壁墙上，二门上贴福字是福进家门。”

说了这么多，大伙都知道家里的福字该怎么贴了吧？门上贴正福，寓意开门迎福，室内如厨房卫生间、窗户、柜子等等福字可以倒着贴。

西安市民：“祝大家新年快乐福到万家。”

编辑： 王瑜