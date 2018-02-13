居民楼内设补习班老师被欠薪，无备案系“黑班”。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 巩妍彬 李逸超） 昨天（2月12日），我们《都市热线》报道了几十名补习学校的老师到了年底还为自己的工资发愁的事情。由于学校经营出现问题，负责人也一直无法对拖欠的工资何时发放做出答复，大家只能找到他们在西安的一个办学点，可没想到这个办学点的资质也有问题。

老师：“我担任的是数学老师，欠我一万三。”

所有学校都已放假，这些就职于西安学帮补习学校的老师还在为自己被拖欠的工资跑前跑后，学校校址搬到蓝田没有几个月的时间就出现了问题。

老师：“最近学生都被派遣到别的学校去，我们要个说法，他就一直推诿。”

少则四五千，多的三五万，不光是迟迟拿不回之前的工资，就连工作也丢了。

居民楼内设补习班老师被欠薪，无备案系“黑班”。

记者经过核实了解到，位于西安蓝田的这个学帮补习学校由于目前资质不全，已经停止了营业。所以老师们把记者带到了位于西安大学南路东泰城市之光小区居民楼的一个办学点，而老师们说他们平时会在这个地方和蓝田交替代课，那么这个地方是否有着正规的办学资质？

今天，记者联系了西安市碑林区教育局的工作人员，与工作人员一起赶到了小区三号楼三层的304室。记者发现敲门无人应答，大门也紧锁，面对这样的情况，工作人员只能开具一张停办通知书贴在这个门口。随后，工作人员也电话致电赵姓负责人。

负责人：“我们放假了，我们现在就关门了。”

经过初步认定，这处教学，也是一个没有资质的“黑班”。

工作人员：“这个学帮教育在碑林区没有任何资质，它属于一个黑班，而且按照政策要求，不得在居民楼内开设这种培训班。”

居民楼内设补习班老师被欠薪，无备案系“黑班”。

工作人员表示，年后，他们会联合辖区居委会、小区物业等部门再次进行关注和检查。而针对这几十位代课老师被拖欠的薪资问题，今天，记者也联系到了西安市蓝田县的劳动保障监察部门。

工作人员：“有两个老师的程序我们已经走完了，其他老师没有任何证据，我们已经让他们写了一份反映材料，我们去给他们核实，找这个仰校长去核实，六个月内如果学校不反映的话我们将移交法院。”

编辑： 王瑜