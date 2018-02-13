铜川小伙沉迷赌博网站输掉30万，无颜回家见父母。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 胡镜 林强） 赌博害人不浅，现在有个小伙就深陷其中，无法自拔。

记者：“我现在就在西安一个酒店里，我身旁的小伙子姓李，今天已经是农历的腊月二十八，我们看到他的行李都收拾好了，但是小伙说他没有脸面，更没有勇气面对自己的父母，原因就是这个他手机上的赌博网站。”

小李：“输了三十万了。”

铜川小伙沉迷赌博网站输掉30万，无颜回家见父母。

小李说自己去年在西安上大学的时候，因为当时急需三千块钱，就用校园贷贷了款，结果三千块还不起，刚好看到同学玩这个网站赌博，就想通过赌博赢钱还债。

小李：“刚开始有赢有输，后来输了，就想把本金捞回来结果越输越多。”

因为是航空专业，小李毕业之后，曾在广西上海找到了不错的工作，但是也因为赌博，精力全无，把工作丢了。

小李：“领带交待的工作做的不好，最疯狂的时候三天三夜不睡觉、不吃饭。”

为了赌博，小李四处借钱，在网络借贷平台上贷款，在银行申办信用卡透支，都成了他赌资的来源。

小李：“这几张信用卡都透支了。”

铜川小伙沉迷赌博网站输掉30万，无颜回家见父母。

从转账记录上看，小李最开始的几百块到几千块，有时候甚至一夜之间输掉四五万元，可以说陷入到了赌博的泥潭之中，无法自拔。

小李：“我已经走火入魔了有时候不想玩了，但是有时候又想玩。”

小李的家在铜川的农村，父母之前掏空家底给他凑了十三万还债，可是他又继续沉迷，添了新债17万。

小李：“我没脸，想死，但是觉得我死了父母还得还债，我不敢回去，因为我骗了他们。”

小李说他现在走投无路，他准备把赌博网站链接和自己的转账记录等相关证据提供给警方，另外他也想通过他自己的深刻教训，警示给所有沉迷赌博的年轻人。

编辑： 王瑜