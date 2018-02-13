男子搭顺风车遇“黑车”，被司机捅致胸大肌受伤。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 南岳） 马上就要过农历新年了，不少人都一定要赶回家中团聚，可是对于在西安打工的樊师傅来说，这个春节恐怕得在医院过了。
樊师傅：“昨天他把我捅了两刀，把我捅成这样了。”
胸口虽然被包扎过，但还能看出透出的殷殷血迹，樊师傅的外套和长袖上还留着被刀戳破的口子和流在上面的血，樊师傅说自己和孩子。
就是从老家搭个顺风车来西安，没想到这春节得在医院里度过了。
樊师傅：“八点多我从（商洛）黑龙口镇到西安来，也是到工地上来要工资，然后坐了个顺路车。”
在黑龙口镇政府门口，樊师傅带着孩子和另外一名女子上了一辆没有营运手续的私家车，也就是我们平时说的“黑车”。
樊师傅：“班车是30块钱，私家车也是30块钱，跟我一起的女的把价钱说好了，说是30块钱，我直接跟着就上车了。”
结果到了目的地，也就是西安市地铁一号线长乐坡地铁站，出了事儿。
樊师傅：“我给了司机一百块钱，他给我找钱的时候看方向盘下面没有零钱，他直接把我带的东西从后备厢拿出来，准备开车走呢，我直接抓着车门不让走。”
男子搭顺风车遇到的“黑车”。
樊师傅说冲突中，对方从驾驶室拿出一把刀刺向了他的右胸，顿时血流如注，而樊师傅是死死抓住车门不让对方离开，并且试图打电话。
报警，这时对方司机提出私了。
樊师傅：“他说如果私了的话我给你拿八千块钱，这个事就算完了。”
樊师傅说对方说这话的时候还有威胁的话语，自己受了伤，而且孩子受到惊吓在旁边哭个不停，他同意私了，拿着钱先到医院治疗
樊师傅：“医生说差一点就捅破胸膜，就有生命危险了，现在是把胸大肌捅破了。”
因为车费问题，对方竟然拿刀捅人，樊师傅越想越害怕，他最终还是报了警，而且对方给的八千块钱根本不够后续治疗费用，目前辖区的西安市公安局浐灞分局十里铺派出所已经介入调查。
编辑： 王瑜
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