保洁员清扫马路时被撞身亡，肇事司机被警方控制。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 李玄 张妙研） 今天（2月13日）早上，在西安绕城高速杏园立交附近发生了一起交通事故，一名保洁员被撞倒，不幸身亡。

记者了解到，事发当时，这名保洁员正在对路面进行清扫作业，突然被一辆苏E牌照的私家车撞倒。

事发后，当交警和120赶到现场时，保洁员已不幸身亡。

据了解，被撞的保洁员是一名男性。目前，肇事司机已经被警方控制。

事故原因，还有待进一步调查。

编辑： 王瑜