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保洁员清扫马路时被撞身亡 肇事司机被警方控制

时间：2018-02-13 20:36:23  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李玄 张妙研

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保洁员清扫马路时被撞身亡 肇事司机被警方控制

今天（2月13日）早上，在西安绕城高速杏园立交附近发生了一起交通事故，一名保洁员被撞倒，不幸身亡。

 保洁员清扫马路时被撞身亡，肇事司机被警方控制。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 李玄 张妙研） 今天（2月13日）早上，在西安绕城高速杏园立交附近发生了一起交通事故，一名保洁员被撞倒，不幸身亡。

记者了解到，事发当时，这名保洁员正在对路面进行清扫作业，突然被一辆苏E牌照的私家车撞倒。

事发后，当交警和120赶到现场时，保洁员已不幸身亡。

据了解，被撞的保洁员是一名男性。目前，肇事司机已经被警方控制。

事故原因，还有待进一步调查。

编辑： 王瑜

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