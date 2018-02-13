上班族留意！放心早餐14日起放假 26日恢复售卖

西安放心早餐摊位。（资料图）
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张刚） 说起西安的放心早餐，是很多上班族的最爱，而现在有个消息告诉大家，明天开始他们也要放假了。
西安市民1：“方便，种类挺多的。”
西安市民2：“放心吧，好吃我觉得。”
西安市民3：“快么。”
早上七点多，西安市长安南路这个放心早餐的摊位已经忙活起来了。
放心早餐销售者程女士：“早上三点四十到五十之间，就到这里了，因为每个摊位配送都是有时间的，如果到时间不来，配送走不了，下一个摊位就接不了货。”
43岁的程女士说，自己是去年7月份在这里，开始干放心早餐的售卖工作，为了照顾附近上高中的女儿，自己就近联系了这份工作，每天凌晨四点在这个地方接到配送的食材后，还要加工近两小时。
放心早餐销售者程女士：“该煎的煎，炸的炸，该蒸的蒸，然后准备售卖。”
平时每天准备的包子夹饼吃的喝的种类加起来总共有三四十种，要卖到早上十点才结束，不过今天早上才九点，却已经只有喝的没有吃的了。
并不是早上卖的快，而是今天本身带的食材就少，因为前天开始，很多大学生小学生陆续放假回家，所以为了避免浪费，今天按照放心早餐公司要求，只配送了平时三分之一的量。
程女士：“今天是最后一天。”
是的，放心早餐从明天开始也要放假了，一直到2月26日，也就是12天后，才会恢复售卖，这些为了大家的早餐辛苦工作的销售人员，也该好好休息一下，节后继续为大家提供美味的早餐食品。
编辑： 王瑜
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