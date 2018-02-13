偷车内财物不砸窗不撬锁，男子插空练手盗窃被擒。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 杨苏剑 王喜民） 如果还有人觉得车里存放财物挺安全，那么真应该仔细检查检查，因为，你的车虽然没被偷但可能已经被贼光顾过。

咸阳市民刘先生：“我想着因为过年送礼也比较多，可能我送给朋友或者伙计，在车上拿走了我也没太在意，直到民警找到我我才发现我后备箱的东西不见了。”

前不久，咸阳市市区连续发生了几起车内烟酒被盗事件，警方勘查后发现一个奇怪的现象。

咸阳市公安局秦都分局渭阳西路中队民警第五晨：“只选贵重物品手机还有金银首饰，其他物品不进行碰触，盗窃完对车内物品保存完好，不对车内进行其他破坏。”

记者：“不砸窗不撬锁，却连续盗窃车内财物，嫌疑人神不知鬼不觉的大肆盗窃靠的就是我手上的这盒小玩意。以至于很多受害人被盗了也并不知情。为了不让别有用心的人学了去。在这我就不打开展示了。可有句老话说，再狡猾的狐狸也斗不过好的猎手。”

咸阳市公安局秦都分局渭阳西路中队民警第五晨：“无论犯罪嫌疑人在作案过程中多么神不知鬼不觉，但只要他出入犯罪现场就一定会留下蛛丝马迹，我们通过视频监控和摸排就确定了嫌疑人。”

偷车内财物不砸窗不撬锁，男子插空练手盗窃被擒。

很快，37岁河南籍犯罪嫌疑人郭某落网，经查，短短几天，他利用专业工具技术开车锁，连续作案二十余起，盗窃所得大量高档烟酒，以及手机首饰等贵重财物。 而且嫌疑人善于总结影视作品中的作案手法，以至于很多被盗或者被光顾的轿车车主至今仍蒙在鼓里。

犯罪嫌疑人郭某：“我也是刚弄这个，也不太那个，打开车门没东西就算了，有的也不会动他其他的东西，因为很多东西都是个人喜好，我就选择拿一些贵重物品，一方面降低自己的犯罪行为，也是怕失主发现报案。”

令民警哭笑不得的是，根据郭某自己交代，他原本是打算过年后组织一帮人进行电信诈骗，年前只是顺手“办点年货”而已，没想到从河南到陕西，一路偷来，刚进咸阳就栽了跟头。而针对花样百出的盗窃手段，民警再次奉劝大伙，再别将后备箱当成了保险箱。

咸阳市公安局秦都分局刑侦大队教导员于荣：“临近春节大家走亲串友，希望大家不要将财物放在车内，随时带在身上确保财物安全，另外停车时尽量选择有照明条件，有监控有人值守的场所以避免财产损失。”

编辑： 王瑜