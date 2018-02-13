春节记忆|荧屏前的笑脸 当春晚已成仪式主要是陪伴

2018年春晚主持阵容。

题记

岁岁年年,又到了一年新旧交替的时候。时代在变,生活在变,每个人都在变,微信红包、支付宝集福、旅游过年……过年的花样越来越多,传统的年味却仿佛越来越淡。都说，从前叫“过年”，现在只能叫“放假”。

“二十三祭灶官，二十四扫房子，二十五磨豆腐，二十六去割肉，二十七杀猪鸡，二十八蒸枣花，二十九去打酒，年三十包饺子，大年初一蹶着屁股乱作揖。”

每到这个时候，人们总是最忙碌的，家也是最热闹。也是每到这个时候，旧年俗勾起旧回忆，那些往事、故人也都重新回到的脑海里。为此西部网、陕西头条在春节里特别推出“春节回忆”系列报道，围绕回家路、贴春联、年夜饭、压岁钱等春节民俗，共同勾勒出一个关于春节的集体回忆。但我们知道春节对于每个人来说都有自己独特的回忆，那么你的春节又有那些回忆呢？

西部网讯（记者 李媛）作为中国春节的一种文化符号，春晚至今已走过了30多个年头。搁在以前，看春晚是每家每户必不可少的环节，春晚的各种动态信息也都牵动着大家伙儿的心。但近年来，也有越来越多的人在质疑春晚存在的意义，随着智能手机，娱乐活动的普及，越来多的人不再坚守春晚。尽管如此，也有人表示春晚已成为春节的一种仪式，还是会坚持去看。那么，狗年你还会看春晚吗？

小时候春晚要录下来 看春晚成为春节的一种仪式

张娜是80后，从小生活在西安，春晚是她对春节记忆的重要组成部分。“我记得在我上小学的时候，每个年三十都要去奶奶家，那会还是在家做饭吃。春晚快开始的时候，一家人一定要围坐在桌前，面前摆放着各种零食。全家人边看边聊天，小朋友们都会看得聚精会神，基本上到曲艺节目的时候才告别爷爷奶奶，往自己家里走了。”张娜说，因为不想错过后面的节目，她们都是急急忙忙赶回家，还要抓紧把没录完的节目用录像机录下来。

张娜的两个叔叔在国外，那会他们在那边看不到春晚，有时候等他们回国的时候，就把录像放给他们看。再往后，有了智能手机以后，大家都是拿着手机看春晚。“节目演的什么不知道，因为都在发短信和抢红包。只有遇到特别感兴趣的节目的时候，会抬起头来看一下。身处他乡的叔叔们，如果想看也能通过网络看春晚，我们再也不用录了。”张娜觉得再也回不到过去的那种感觉了，对于他们家来说，春晚已经不是一个节目了，而是一种仪式。

虽然口碑一年不如一年，但是没有一个节目能替代春晚的作用。尽管看得不再那么认真，但总要打开电视，播放着春晚。“春节不看春晚总觉得缺点啥，有了它才能过一个完整的春节，或许这就是春晚存在的意义吧。”张娜说。

守岁看春晚已成回忆 不愿坚守看完春晚直播

“最近这几年，年三十儿我都没有正儿八经的认真看过春晚，基本上守着手机，玩红包，用微信拜年，偶尔看看电视上的节目，感觉节目没有以前那么好看了。”对于90后的刘女士来说，小时候守岁看春晚已经成为儿时的回忆，这几年几乎没有等到把春晚看完就去休息了。“第二天还有重播呢么，反正过年期间电视里总是会播放春晚节目，后面再补上。”

在往年，春晚直播当天，央视的收视率都直线上升。据官方数据显示，从2001年到2014年，春晚直播收视率每年都超过30%。去年，据中央电视台通报，鸡年春晚的总收视率份额更是达到了78.72%，跨屏收视率也高达31.46%。

刘女士告诉记者，她最喜欢的是春晚的小品节目，不管是以前还是现在，这一点都没有变化，现在即便是不能完整的看完春晚，但也要坚持把小品看一遍，总有一两个小品很搞笑。“其实现在的喜剧人之类的综艺节目也都是小品节目的延伸，我也一直在看，挺有意思的。”刘女士说，春晚对于她来讲是怀旧，像小虎队组合登上春晚，这种打着怀旧的节目，都是她喜欢看的。“听说今年王菲和那英又要组合了，我很期待。”

看春晚的意义不在于喜不喜欢 而是陪伴

在西安工作的王师傅是一名出租车司机，每年很少回渭南老家。“去年我因为工作没有回家过春节。”王师傅说，他今年回家一定会看春晚，因为家里的老人们喜欢看，其实看不看春晚不重要，重要的是能陪伴家人一起热热闹闹的就行了。

“记得以前在我们老家啊，每年过年都很热闹的，年前又是杀猪又是蒸馍，整个村子都洋溢着节日的气氛。还要提前赶集，给孩子们买新衣服，置办年货，肉啊菜啊都要提前买好，把过年吃的东西都买够。等到晚上了，全家老小都坐在一起，看着春晚，一家人说说笑笑，别提有多热闹了。”王师傅说，那时候赵本山的节目真是好看，大家还都边看边模仿呢。

“现在在外面打工，每年回去机会也不多，过年陪着家人围在桌前看个春晚，吃个团圆饭，很幸福。”王师傅告诉记者。

编辑： 李媛