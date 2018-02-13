陕西发春节交通预警：初五初六迎高速路车流最高峰

西部网讯（记者 刘望）2018年春节长假期间，陕西全省高速公路网交通流量预计将达880万车次，日均车流量约126万车次，相较去年同期增长约6%，较平日增长约40%。其中小型客车800万车次，占总流量的91%，较同期增长约5%。

除夕前返乡客流较大 节后返程交通压力大

2月14日至2月15日（腊月廿九至除夕），由于受出城返乡较为集中的客流影响，在各市区各客运场站和市区主要的出城路口将会出现短时间的交通高峰。其中，2月14日至15日上午，各城市快速路出城方向的车辆出城时交通压力相对较大，可能出现车辆积压排队现象。

预计最高峰出现在2月20日（初五）和21日（初六)，全省高速收费站出口流量最高达到166万辆，是日均出口流量90万辆的1.84倍。其中2月21日17—21点高速公路通行车辆将达到流量峰值。各市将迎来一波出城和返城高峰，市区和市县各客运场站及城市快速路进出城方向有可能出现车辆滞留路面和缓慢通行现象。

流量较大的收费站：西安周边的收费站将出现流量增长。收费站出口流量增长较大的站点主要是灞桥收费站、临潼收费站、渭南西收费站、潼关收费站、三桥收费站；收费站入口流量较大的站点主要是长安收费站、六村堡收费站、高新区收费站、曲江收费站。

短途游迎来车流量高潮 景区周边或交通管制

出省方面，容易发生拥堵的省界站为包茂高速巴山省界、榆佳高速佳县省界、京昆高速宁强省界、福银高速界牌省界等，入省方面，包茂高速巴山省界、京昆高速宁强省界、十天高速白泉省界等。这些省界站车流量大，同时节日期间较平日增幅大，容易发生拥堵。

流量较大路段： G40沪陕高速西安-商洛段，G65包茂高速西安-镇安段、西安-铜川段，G65W延西高速西安-铜川段、G30连霍高速西安-渭南段、G5京昆高速西安-澄城段、G5京昆高速西安-汉中段、G70福银高速蓝田-商洛段高速车流量较平常日都将有很大幅度的增长。

关中地区部分景区的短途旅游将迎来旅游高潮。景点相对集中的连霍高速西安至宝鸡段、福银高速西安至蓝田段以及连霍高速西安到兵马俑段车流量较大。2月16日（正月初一）法门寺景区周边车流人流将会暴涨，景区附近将实行临时交通管制。

编辑： 刘望