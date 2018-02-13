新闻频道 > 本网原创

通联汇丨积极传递区县好声音 1月我们做了这些事

时间：2018-02-13 17:32:35  来源：西部网-陕西新闻网  作者：肖昌希

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

通联汇丨积极传递区县好声音 1月我们做了这些事

2018年1月份，西部网共发布通讯员稿件237篇，其中，陕西集中降雪、腊八节、扶贫脱贫故事、就业创业帮扶等内容最受关注。

编辑： 肖昌希

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

火树银花辞旧岁 流光溢彩迎新春

年俗：腊月二十七 宰年鸡 赶大集

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

陕西这9个地方入选中国最具投资潜力特色魅力示范县，快来看看有没有你老家？

全景

专题