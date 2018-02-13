安康一摊贩售卖春联被收400元 涉事男子招摇撞骗被拘5日

西部网安康讯（记者 毛明博） 2月11日，西部网报道的《安康一摊贩售卖春联被收取400元费用 公安机关介入调查》有新进展。今天（2月13日），公安汉滨分局城管公安大队负责人称，已将涉嫌以虚假身份招摇撞骗向商户收取400元费用的张某行政拘留5日。

新闻回顾：安康一摊贩售卖春联被收取400元费用 公安机关介入调查

2月11日，网友AKHB小峰通过网络发帖称,“我在路边卖春联,运昌管理问我收取400元管理费,求证这个部门的真实性权威性。”随后，该网友出具了安康市汉滨区运昌服务管理有限公司向其收取400元摊位管理费的收款收据。当天，公安汉滨分局城管公安大队介入调查，张某对其行为也予以承认。

此前，张某称,城管等部门并未向他授权收取摊贩管理费。此后,当他得知收费的事被网友曝光后,就全部退还了费用还向当事人道过歉。

据汉滨区城管局法宣科人员介绍，网友反映的被收取费用的摊位在陵园路,该路段不是城管部门批准的临时春联销售点。公安汉滨分局城管公安大队遂介入调查。目前,公安机关已对张某予以行政拘留5日。

编辑： 王瑜