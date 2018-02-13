春节假期 安康这3处高速公路车祸常发易堵车

西部网安康讯（记者 毛明博） 今年2月15日零时至2月21日24时，全国高速公路实施7座（含7座）以下小型客车高速公路免费通行政策。今天（2月13日）记者从安康市公安局交警支队高交大队了解到，京昆高速宁陕段、包茂高速小河至安康段、十天高速旬阳隧道群段，易发生拥堵及交通事故，请过往司乘人员注意行车安全。

安康交警部门预计：今年春节返乡高峰将出现在2月14日（腊月二十九）至2月15（除夕），受走亲访友、旅游出行等影响，预计2月17日至19日（初二至初四）有上升趋势，而2月20日至21日（初五、初六）则会迎来返程高峰。

据了解，京昆高速宁陕段、包茂高速小河至安康段、十天高速旬阳隧道群段，易发生拥堵及交通事故，请广大驾驶员通过该路段时安全、谨慎驾驶。如遇交通拥堵时，依次排队通行，严禁违法占用应急车道。

春节期间，安康高交大队每日定时通过“安康高速交警”微博、“安康高交”微信等渠道发布信息，开通24小时报警电话服务（0915-8184444），受理各类交通处置。

民警提示：如果驾车在高速公路上发生抛锚或交通事故时，一定要将车辆移到高速公路应急车道或硬路肩，同时在车后150米外放好警告标志牌，车上人员迅速转移到高速公路安全地带并拨打报警电话等待救援。

编辑： 王瑜