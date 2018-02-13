陕西省外贸1月进出口及出口增速均居全国首位

西部网讯（记者 李媛）记者今天（2月13日）获悉，根据商务部最新发布的信息显示，2018年1月，陕西省对外贸易进出口总值309亿元人民币，同比增长69.1%。其中，出口总值194.5亿元人民币，同比增长88.7%；进口总值114.5亿元人民币，同比增长43.8%。进出口总值增速和出口总值增速两项指标均居全国首位，单月排序首次由18位上升为16位，首月实现“开门红”。
近年来，在陕西省委省政府和商务部的关心指导下，陕西商务等相关部门创新工作方式，加大政策支持力度，坚持供给侧改革，转变外贸增长方式，积极承接沿海地区产业转移，培育外贸增量，精准开拓国际市场，不断推动外贸提质增效。
记者了解到，2017年陕西省对外贸易保持高速增长。其中，进出口总额2715.2亿元，增长37.4%，高出全国平均增速23.2个百分点，增速居全国第5位、西部第1位。其中，出口1660亿元，增长58.8%，增速居全国第2位。外贸依存度达到13%以上，较上年提高近3个百分点。2018年，陕西省将在境外经贸合作区建设、境外工程承包、引导和规范企业境外投资方面进行重点推进。
编辑： 李媛
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