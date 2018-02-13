正月初二到初六 陕西省中南部有阴雨天气

从正月初二到初六，陕西省中南部将会出现阴雨相间天气过程。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 邹隽喆） 记者从省气象台今天（2月13日）上午举行的新闻发布会上了解到，今年春节假期，从正月初二到初六，陕西省中南部将会出现阴雨相间天气过程，中北部会出现4到6摄氏度的降温。

省气象台首席预报员刘勇说，预计春节期间，17到21日、也就是正月初二到初六，我省中南部会出现阴雨相间和雨夹雪的天气过程，受冷空气影响，我省中北部过程降温4－6摄氏度。

刘勇：“17到18日，陕北和关中北部会出现雨夹雪的天气，关中、陕南主要是小雨天气为主，19日陕南是小雨为主。20到21日，关中北部是雨夹雪天气，关中南部、陕南是小雨的天气，另外在这个期间，秦岭山区，还有大巴山高海拔地区，可能还会出现雨夹雪的天气。22日早上天气彻底转好。”

省气象服务中心提醒：春节期间，雨雪及低温造成的道路结冰是影响交通出行的主要天气因素。提请公众出行前留意当地天气预报，要注意交通安全，同时做好防寒保暖工作。

省气象服务中心高工高红燕：“从初二开始到初六的话，会产生道路结冰，对交通会产生一定的影响。雨雪对铁路运行有微弱的影响，对机场飞机起降有短时影响，其它无影响。雨雪对山区旅游，太白山、华山、秦岭等有较大影响，山顶和山底有温差较大，要注意防寒保暖；山顶会有积雪，路面湿滑。”

编辑： 王瑜