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春运资讯·2月13日|西安加开12列长途列车 21列省内列车

时间：2018-02-13 15:02:22  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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春运资讯·2月13日|西安加开12列长途列车 21列省内列车

临近春节，西部网、陕西头条从2月5日开始，每天第一时间为广大网友提供中国铁路西安局集团有限公司当日最新春运资讯，敬请关注。

西部网讯 临近春节，西部网、陕西头条从2月5日开始，每天第一时间为广大网友提供中国铁路西安局集团有限公司当日最新春运资讯，敬请关注。

2月13日，西安局集团公司加开长途列车12列，去往北京、成都、温州、上海、贵阳等方向。加开省内列车21列，去往宝鸡、安康、神木、潼关、府谷、略阳、韩城、榆林等方向。

从车票预售情况来看，西安至成都、重庆、南宁、太原、西宁方向高铁票额紧张；省内西安至延安方向高铁车票已基本售完，其他方向高铁票额充足。西安至北京、上海、广州、长春、天津、宜昌及西去银川、兰州以及新疆方向、乌海、呼和浩特方向普速列车卧铺及有座票额基本售完，其他方向普速列车票额充足；省内西安至榆林、神木、安康方向各次普速列车以及彬县、韩城方向部分普速车次有席票额基本售完，其他方向票额充足。

针对运能紧张方向，西安局集团公司2月13日、14日加开西安北—成都东G4175次，安排2月14日西安北—成都东D1913次、D1945次重联，累计增加西成客专运能3448个，同时安排增开2月13日、14日西安—韩城K8246次，2月13日西安—榆林K8250次，2月14日榆林—西安K8249次、西安—安康K8194/5次、西安～安康K8184/5 K8186/3次。

编辑： 高政超

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