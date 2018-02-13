春运资讯·2月13日|西安加开12列长途列车 21列省内列车
时间：2018-02-13 15:02:22
来源：西部网-陕西新闻网
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春运资讯·2月13日|西安加开12列长途列车 21列省内列车
临近春节，西部网、陕西头条从2月5日开始，每天第一时间为广大网友提供中国铁路西安局集团有限公司当日最新春运资讯，敬请关注。
西部网讯 临近春节，西部网、陕西头条从2月5日开始，每天第一时间为广大网友提供中国铁路西安局集团有限公司当日最新春运资讯，敬请关注。
2月13日，西安局集团公司加开长途列车12列，去往北京、成都、温州、上海、贵阳等方向。加开省内列车21列，去往宝鸡、安康、神木、潼关、府谷、略阳、韩城、榆林等方向。
从车票预售情况来看，西安至成都、重庆、南宁、太原、西宁方向高铁票额紧张；省内西安至延安方向高铁车票已基本售完，其他方向高铁票额充足。西安至北京、上海、广州、长春、天津、宜昌及西去银川、兰州以及新疆方向、乌海、呼和浩特方向普速列车卧铺及有座票额基本售完，其他方向普速列车票额充足；省内西安至榆林、神木、安康方向各次普速列车以及彬县、韩城方向部分普速车次有席票额基本售完，其他方向票额充足。
针对运能紧张方向，西安局集团公司2月13日、14日加开西安北—成都东G4175次，安排2月14日西安北—成都东D1913次、D1945次重联，累计增加西成客专运能3448个，同时安排增开2月13日、14日西安—韩城K8246次，2月13日西安—榆林K8250次，2月14日榆林—西安K8249次、西安—安康K8194/5次、西安～安康K8184/5 K8186/3次。
编辑：
高政超
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娱乐韩雪微博上晒出一组游客照，并配文“终于忙完了年前所有的工作，非常想念我的标准游客照模式，收工、回家、放假”。02-13
娱乐春节期间，央视将推出《舌尖上的中国》第三季、《如果国宝会说话》等纪录片。02-13
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娱乐刘若英导演也希望透过春运的提问，让这个爱情故事更贴近现实生活与人生感动。02-12
娱乐陈数：《暗算》已经过去12年了，那一定是我生命中最重要的作品之一，是演员和角色的完美融合。02-12
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娱乐首映礼现场导演陈思诚公布了张子枫即将回归出演《唐人街探案3》的重磅消息，引发了观众的热烈期待。02-11
娱乐前不久徐海乔就曾在社交媒体上呼吁大家一起参与到“绘出新声”的公益体恤计划，希望大家和他一起支持和帮助听力障碍群体。02-11
娱乐李云迪在微博晒出昨日在章子怡生日宴会上的照片，并配文称：“老友生日快乐，永远幸福”。02-11
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经随着春节长假的临近，不少人考虑购买新手机、新电脑等物品，部分年轻人为缓解经济压力选择“消费金融”服务。02-13
财经新动能正逐渐成为经济发展的第一引擎，2018年将有一批综合性政策措施出台进一步助推新动能的发展。02-13
财经今年我国将要在支线铁路、油气、电信等领域拿出一批项目，吸引民间资本进入。02-13
财经目前银行体系流动性吸收现金投放等因素后处于适中水平，周一央行不开展公开市场操作。02-13
财经国家发展和改革委员会12日透露，发改委、财政部联合发文规范企业债券融资，严防地方债风险。02-13
财经2017年四季度中国农业经济景气指数报告分析结果表明，2017年农业生产增速持续回升；农产品出口继续保持增长态势；粮食进口继续增加。02-12
财经随着近年价格战的持续上演和成本上涨的夹击，乳品行业整体毛利率呈现下滑趋势。在这种情况下，开拓新产品成为乳品企业面临的最大机遇。02-12
财经而随着2017年人民币逐渐升值并且股市上涨，投资者的担忧逐渐消退，金条和金币投资需求也回落至较为平常的水平，二季度至四季度的均值为66.8吨。02-11
财经全面提高科技监管能力，到2020年，一线监管的适应性更强，风险监测、预警和应急处置能力进一步提升。02-11
财经2017年四季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入284.33亿元人民币，流出218.20亿元人民币，净流入66.14亿元人民币。02-10
财经国内油价时隔7个多月后首次下调。本轮调价后，北京、天津、江苏、浙江、山东等部分地区92号汽油零售限价将再度降至7元/升以下。02-10
财经货币市场运行平稳，利率中枢有所下移，2月份以来银行间市场DR001和DR007分别在2.6%和2.8%左右平稳运行，市场流动性预期稳定。02-10
文化“文化味儿”是近年来我省新春佳节的特色之一，而今年，更加丰富多元、遍布城乡的文化活动将陪伴广大群众一起热闹过年。02-12
文化2月9日，在朱雀花卉市场，满眼的蝴蝶兰、芙蓉花、杜鹃花、玫瑰花、百合花，令人仿佛走进了花的海洋，上千种花儿争奇斗艳，一片姹紫嫣红。02-11
文化日前，陕西省文化厅、陕西省新闻出版广电局等联合下发了关于印发《陕西省关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见》（以下简称“意见”）的通知。02-10
文化西安民俗专家王智在一个巨大的“灶台”前，向小朋友和过往游客绘声绘色地讲述“小年”的习俗。02-09
文化我省第一次引进匈牙利文物展览，将为陕西观众了解匈牙利历史文化和增进中匈两国友好交流起到积极作用。02-09
文化西安剪纸艺人吕国岭用一把剪刀剪出大雁塔、小雁塔、钟鼓楼、南门等西安地标雪景图，这些名胜古迹雪景图中还有狗。02-08
文化近日，陕西省工商局、陕西省委宣传部出台《关于进一步加快文化产业发展的意见》，从20个方面着手推进陕西文化产业发展。02-07
文化西安市22年来坚持开展“三下乡”活动，成员单位为农民群众办了大量好事实事，使“三下乡”活动成为深受欢迎的民心工程。02-05
文化2月1日，小分队成员兵分几路，用歌曲、舞蹈、曲艺等文艺形式为耀州区群众献上一场高水平的文艺演出。02-05
文化在耀州区文化艺术中心，参加慰问演出的艺术家们献上了一台高规格、高水平的文艺晚会。艺术家们精彩的演出为群众带去了喜悦和欢笑。02-03
文化商洛市商南县以新年节日为契机，传承中华传统美德，着力营造和谐、欢乐、祥和的春节文化氛围，把“文化商南”建设落到实处。02-03
文化宝鸡市正式对外发布了城市全域推广语“看‘中国’，来宝鸡’”、城市形象宣传片《感知宝鸡》及城市形象标识，重塑宝鸡崭新形象。02-03
三农忙着采购年货的群众、尽情嬉闹玩耍的孩童、沿街叫卖吆喝的商贩……共同勾勒出“周至年▪最关中”的最美底色。02-13
三农坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，是党的十九大作出的重大部署，是决胜全面建成小康社会内在要求。02-12
三农中央一号文件指出，要健全投入保障制度，创新投融资机制，加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局。02-12
三农健全投入保障制度，创新投融资机制，开拓投融资渠道，增加对乡村振兴的投入，对乡村振兴至关重要。02-12
三农文件指出,严厉整治惠农补贴、集体资产管理、土地征收等领域侵害农民利益的不正之风和腐败问题。02-12
三农本次年货大集汇集了为精准扶贫而挑选的陕南山区贫困户土特产品，由百货商场为商户免费提供场地进行展销。02-12
三农全省各级纪检监察机关要聚焦扶贫领域监督执纪问责，对工作不力的严肃追究，对胆敢向扶贫资金等民生款物伸手的坚决查处。02-12
三农今年我省将持续跟进搬迁群众后续脱贫与安置社区后续治理，确保“十三五”易地扶贫搬迁50%以上家庭实际入住。02-12
三农记者来到巴山深处的镇巴县巴山镇活水社区（原活水村）。随着返乡人员的增多，年味渐浓，山里也热闹起来。02-12
三农自“2018中国武功电商年货大集——武功小子@永兴坊活动”自2月8日启动以来，受到了社会各界的广泛关注。02-12
三农去年4月，安康市启动了脱贫攻坚专项巡察，深入镇(办)走访群众，对有价值线索39件62人，全部移交县(区)纪委进行核查。02-12
三农2017年，渭南市共查处扶贫领域案件978起，责任追究1447人，其中给予党纪政纪处分885人。02-12
旅游作为浐灞生态区新春民俗活动的重要阵地之一的西安世博园也推出“民俗喜迎春·旺狗齐贺岁——2018西安世园新春民俗艺术节”活动，为广大市民、游客献上独具民俗特色的节日文化盛会。02-13
旅游近日，广西壮族自治区旅发委发布了最新的A级景区名单。截至2017年12月31日，该区共有A级景区422家。02-13
旅游当地时间2月11日，代表里约狂欢节最高水准的特级组桑巴舞校表演正式拉开帷幕，这也是巴西民众最为期待的狂欢节表演项目之一。02-13
旅游记者12日从北京市公园管理中心获悉，今年春节假期，预计北京市属公园及中国园林博物馆的游客量将达到180万人次。02-13
旅游狗年将至，全球媒体在不吝笔墨报道春节庆祝活动的同时，也对有消费盛宴之称的“春节经济”给予了高度关注。02-13
旅游2月8日，市民在西安大明宫国家遗址公园丹凤门观看光影秀。当日，陕西省西安大明宫国家遗址公园丹凤门上演新春3D光影秀。02-12
旅游春运机票逐步进入热销期，在离沪务工客流和旅游度假客流的叠加效应下，上海两大机场不少出港航班机票价格大幅上涨。02-12
旅游随着中国进入新时代，路网高铁运力逐级提升，旅客出行的选择日益多元。这些变化，在曾慧兰的眼中，都浓缩到了一张小小的车票上。02-12
旅游昨天，北京各大火车站前都是拖着行李的旅客。北京站进站旅客一直排到广场旗杆处。开往西站和南站的地铁也车车满载。02-12
旅游今年白鹿原影视城也特别为大家打造了一系列具有关中传统民俗特色的活动，邀请大家在影视城体味陕味新年。02-11
旅游2月9日，“乐享温泉·‘瑜’悦康养”温泉体验活动在太白山尚境温泉举行。02-11
旅游长白山全季地形公园９日开园迎客。滑雪爱好者可以在这里了解滑雪运动的发展历程，尽情体验滑雪运动、娱乐项目，亲身感受长白山冰雪的独特魅力。02-11
美食在我们挑选筷子的时候，竹筷子是首选，也是最佳选择。它无毒无害，很环保，也是所有筷子中，价格最便宜的。02-13
美食相关精彩阅读：骨头汤这样做更有营养 4.撇沫 汤一定要打乏，也就是彻底撇净血沫，只要是荤汤，鸡鸭鱼肉。02-13
美食在甜水园街某路口，一个卖水果的商贩告诉记者：“好多年纪大一点的人都认为水果分公母。一些网络电商也看到了商机。02-13
美食将土豆片放进调料碗中，每一片都沾满辣汁，放进盘中，然后撒上另一半花椒粉和孜然粉，再撒上黑、白芝麻即可。02-13
美食第一次做，就照平时家里摊蛋饼时每人1个鸡蛋的量，感觉有些太厚了，不像电视剧《深夜食堂》里那样是长条状而是长方状啦。02-12
美食我们别看鹌鹑蛋小，但是它的营养价值不低于鸡蛋，甚至于高于鸡蛋两倍多，鹌鹑蛋也是非常营养又天然，是脑力劳动者最佳东西。02-12
美食不管你信与不信，研究人员发现你可以通过遵循一个简单的原则来获得以上甚至更多的利益，那就是吃更多的植物。02-12
美食馒头、花卷、面包等淀粉类食物不能放进冰箱中，会加快其变干变硬的速度，如果短时间吃不了的话，可以将其密封好放进冷冻室中冷冻。02-12
美食生活中，有些我们坚信饮食观念其实是错误的。其实不管是早上还是晚上，消化系统对水果的吸收其实没有区别。02-11
美食柠檬本身具有减肥养颜的作用，柠檬水具有促进新陈代谢的作用，想要减肥的美眉们可以通过饮用柠檬水增加新陈代谢。02-11
美食您知道吗，饥饿也有假的。这几种常见原因会导致假饿状态的出现，让我们一时不察吃掉饮食过量。02-11
美食中医认为，大枣能补中益气、养血安神。但是，大枣属于药食同源之品，不辨体质，一律用大枣进补，有时起不到保健作用，甚至会帮倒忙。02-11
健康适量的苹果、胡萝卜、菠菜和芹菜切成小块，加入牛奶、蜂蜜、少许冰块，用果汁机打碎。02-13
健康只要在日常的膳食营养中多注意补充一些美容食品，其效果可能是很多高价护肤品都买不来的。02-13
健康说起现代人的新通病，人们通常会联想到“三高”——高血脂、高血压、高血糖。02-13
健康有些脾胃虚寒、体质较弱的人吃了不但不容易消化吸收，还可能腹泻。02-13
健康对于茶叶不能泡太多次数的原因，大多数人可能只单纯觉得茶叶泡太久会索然无味，其实其中的道理远不止如此。02-12
健康广东年糕一般以糯米粉、粘粉、生油、瓜子仁等为原料制成，香甜可口，但糖尿病、冠心病、消化不良的人不宜。02-11
健康肩周炎一般起病缓、病程长，冬春季或阴冷天气加重。02-11
健康总的来说，全球癌症5年生存率稳步提升，其中生存率较高的癌症有乳腺癌，前列腺癌以及儿童血液肿瘤，很多国家这几类癌症的5年生存率都在80%以上。02-11
健康对于爱美的女性朋友有实际的帮助。孙秋宁教授说，其实上要在面部形成一个斑，可以分十几种情况。02-10
健康研究结果显示，其中15%的死亡是由抑郁症所导致，而高血压和吸烟导致心脏相关疾病死亡的概率分别是8.4%和21.4%。02-10
健康广医三院消化内科副主任医师孙嫣说，打嗝其实是有好处的，有助于将人体肺部气体排出，缓解胃部胀气。02-10
健康将两种菇与淮山、鹌鹑搭配，此汤味道鲜美、性味平和，具有益中补气、健脾开胃、增强免疫力的作用。02-10
教育节临近，越来越多的外来务工人员子女跟随父母踏上返乡旅途。近日，杭州育蕾学校的王思蕾和其他30多位同学收到了一份特殊的春节礼物。02-13
教育6年前，他一句“上吧”，让儿子坚定了到浙大读博士的决心；3年前，儿子又用一招，将父亲从湖北老家“骗”到浙大当了一名宿管。02-13
教育“本真教育”就是远离教育功利、回归真实生活的教育，也是尊重儿童个性发展的教育，更是促进儿童快乐健康、全面发展的教育。02-13
教育近日，国内首个学前教育博物馆暨虚拟仿真综合实验室在山东英才学院建成并投入使用。02-13
教育这是肯德基小候鸟基金联合公益机构“上学路上”、中国儿童少年基金会等发起“候鸟归来•有爱好好说”公益行动在陕西省的首场活动。02-12
教育“清华大学70%到80%的高考状元都去了经管学院，连我最好的学生也想去金融公司。”谈及学生的专业、就业选择问题，清华大学副校长施一公不止一次这样说。02-12
教育为了让爱人补个觉，范应彬当起了“超级奶爸”，这才有了边抱孩子边批阅试卷的感人一幕。02-12
教育杭州富阳富春第七小学的孩子，这个寒假收到了一份特殊的礼物。礼物就是这样的小古文，每个孩子的个性化期末评语，飘散浓浓的中国风。02-12
教育早晨6点，天还没全亮，东北大学何世礼教学馆前就排起了长队。教室门一打开，不到两分钟，200多个座位就被“一抢而空”。02-11
教育为了找到解决少数民族孩子双语学习困难的钥匙，2010年9月，于小央来到新疆，在喀什地区莎车县一个偏僻的乡村学校安了“家”。02-11
教育很多人都听说过山寨协会，以协会名义开展招生和考级认证，并提供某种“一条龙”服务的，还是多少出乎人们的想象。02-11
教育有效保护青少年身心健康，推动我国网络游戏健康有序发展，查处了一批大案要案，曝光了一批典型案例，给违法违规行为以有力震慑。02-11
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产客厅与卧室之间原本有一面墙，而Kelly毅然决然地将这面墙打掉，从而使客厅与卧室完全连通，整个空间在视觉上瞬间放大了不少。02-07
房产客厅，面积小，但是把阳台内包进来，让整个客厅更富有延展性，视觉上看起来很敞亮。02-06
房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。02-01
房产这间套房高踞于纽约曼哈顿市中心一座由建筑师rafael vinoly设计的96层高的摩天大楼中，其第92层的高度远远高出城市天际线1244英尺。01-31
房产简单的绿色会让不起眼的小角落都活起来，屏蔽外界的纷扰，尽享家中原生态的绿意人生——优雅素朴抗疲劳。01-30
房产飘窗处也设计了不少可供收纳的格子和抽屉，既可放日用物又可放些书本，闲暇时在飘窗上饮茶看书，与伴侣聊聊天谈谈心，想想都觉得甜蜜。01-29
房产木制元素总是给人带来贴近自然的安心，在卧室里添加木质元素，让睡眠空间清雅而气爽。01-29
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-26
房产居尚中国艺术软装有限公司主办，欧工国际软装协办的中国软装4.0时代峰会暨欧工软装供应链模式4.0版本发布会在西安皇冠假日成功举办。01-26
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-25
房产中国文化的源远流长可谓之取之不尽，用之不竭，这款大户型的装修案例以江南的水墨之美作为装修理念，将文化底蕴融于生活，将古典文化嵌入现代生活。01-24
房产次卧空间相对较小，设计上仍以简约为主，用木板打造电视墙，与客厅中的电视背景墙如出一辙。01-23
汽车2018年首月，国内SUV车型共销售1031047辆，同比增长16.5%，仍保持较高增速。02-13
汽车奥迪首席执行官鲁珀特 施泰德(Rupert Stadler)表示，“在2025年之前，我们用于电动汽车平台的研发资金仅有数十亿欧元。02-13
汽车新款晶锐搭配斯柯达大型车型中的高规格技术，包括盲点监控、后方交通警报系统(在倒车时提醒驾驶人后方的车辆)及自动远光灯辅助系统。02-13
汽车此次预售的三款比亚迪2018款纯电动汽车拥有48项升级，展现丰富强大的纯电动车家族矩阵和傲视群雄的技术品质，引领纯电动汽车各细分市场。02-11
汽车近日，有海外媒体曝光了一组宝马X3两款新能源衍生车型的雪地路试谍照，它们分别是iX3（纯电动车型）和X3插电式混合动力版。02-11
汽车内饰方面，新车基本维持了普通版车型的造型，整体采用碳黑色的内饰色调，搭配中控以及两侧门板处的棕色饰板，大大提升了该车的车内质感。02-08
汽车而从车尾来看，该车尾部造型比较饱满，贯穿式的尾灯设计也与雷诺旗下新车有异曲同工之妙。02-08
汽车更大型的马自达CX-9销量达2300辆，增长约47%;小型马自达CX-3销量从去年1月的1200辆增长至1350辆，增长约12%。02-08
汽车实际上，丰田旗下的混合动力汽车都表现不俗，其中豪华品牌雷克萨斯混合动力汽车在南美洲、中美洲和加勒比海地区的销量就增长了近一半。02-08
汽车据英国汽车杂志2月6日报道，起亚全新一代Ceed掀背车将在3月份开幕的日内瓦车展上发布，未来将与福特福克斯竞争。02-08
汽车这些投资包括用于开发即将推出的纯电动Mission E跑车及其衍生车型，投资金额在4.47亿英镑(约合人民币为39.2亿元)。02-07
汽车作为瑞虎家族的新成员，瑞虎8是奇瑞汽车在全球130万瑞虎用户深度体验的基础上，全新开发的首款5/7座SUV。02-07