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春节假期长安通照常营业 记名卡出行旅游可享优惠

时间：2018-02-13 14:49:03  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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春节假期长安通照常营业 记名卡出行旅游可享优惠

记者今天（2月13日）从西安城市一卡通公司了解到，春节期间，长安通客户体验中心照常营业。

西部网讯（记者 刘望）记者今天（2月13日）从西安城市一卡通公司了解到，春节期间，长安通客户体验中心照常营业。

高新路客户体验中心2月15日—18日休息，凤城八路客服网点2月15日营业时间9:00—12:00、2月16日—19日休息。除此之外，其余客服中心在2月15日（农历腊月三十）—2月21日（正月初六）之间正常营业，营业时间为10：00—16：00。

目前，长安通已全面进入“扫码乘车”的移动支付新时代。本地市民或外地游客，通过长安通APP、微信、支付宝均可在西安十余条公交线路上，使用长安通“乘车码”扫码乘车，同时享受与长安通普通卡同等优惠。

春节期间，长安通联合行旅通游，在长安通记名卡上加载行旅通游年卡功能，覆盖全国2000余家旅游景区，10000多家连锁酒店，持卡免费、随行打折。市民可拨打服务热线96123获取人工帮助。

编辑： 刘望

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