西安即日起扫黑除恶 严打网络水军和“裸贷”讨债

西部网讯（记者 刘望）今天（2月13日），西安市政法委发布通告称，西安市政法部门将在全市开展扫黑除恶专项斗争，敦促涉及到的黑恶势力于3月1日前主动投案自首，依法减轻处罚。
西部网记者注意到，在西安市政法委所列的通告中，共有10种行为涉及黑社会性质犯罪。除了“村霸”“沙霸”“收保护费”等常见的黑社会性质犯罪外，近些年来新出现的依靠“校园贷”“裸贷”而引发的暴力讨债以及组织或雇佣网络“水军”欺侮他人也将受到打击。
通告中第一条第7款中规定，以各种“套路贷”“校园贷”“裸贷”和“地下钱庄”以及采取故意伤害、非法拘禁、威胁恐吓等手段暴力讨债等将依法严厉打击。第一条第9款中规定，组织或雇佣网络“水军”在网上威胁、恐吓、侮辱、诽谤、滋扰的。也将依法严厉打击。
《通告》中敦促实施黑恶势力违法犯罪以及包庇、纵容黑社会性质组织的人员，必须立即停止一切违法犯罪活动并于2018年3月1日前，主动投案自首、如实供述自己罪行，依法从轻或减轻处罚。逾期既不投案自首又不停止违法犯罪活动，继续顶风作案者，政法机关将依法从严惩处。
对于包庇、纵容黑恶势力犯罪，为黑恶势力违法犯罪人员充当“保护伞”的国家机关工作人员，政法机关将坚决依法依纪查处，不管涉及到谁，都将一查到底、绝不姑息。
市民可随时就身边的涉黑社会性质的行为进行举报，拨打“110”或西安市“扫黑办”专线举报电话86756110即可，同时也可以通过信件举报，地址：西安市文景路市公安局刑事侦查局扫黑除恶办公室，邮编：710016。
编辑： 刘望
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