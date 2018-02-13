西安举行迎春团拜会 王永康：新的一年让人民更幸福

今天（2月13日）上午，西安市举行“2018迎春团拜会”。

陕西省委常委、西安市委书记王永康发表新春致辞。

西部网讯（记者 李媛） “新的一年，我们要毫不动摇地建设‘西安铁军’，以更好的作风、更强的斗志，切实把以人民为中心的发展思路落到实处，让生活更美好、让人民更幸福。”今天（2月13日）上午，西安市举行“2018迎春团拜会”，陕西省委常委、西安市委书记王永康在发表新春致辞时说，要怀揣新时代的理想，肩负新征程的责任，追求大西安的复兴，勇开新局面，展现新作为。

王永康在致辞中说，历史是由人民创造的，是由广大平凡的人们书写的，在一些关键节点、关键时期，总有无数的平凡人争当英雄、勇当英雄，给了这座城市满满的感动和力量。

王永康说，不能忘记，大西安有危急关头跨步向前，奋不顾身、见义勇为的英雄李国武；不能忘记大西安有一群品格高贵、话语朴实，创造了西迁精神的交大老教授；不能忘记，大西安有一群顶着风雪、结着冰柱，矢志保畅通的年轻好交警；不能忘记，大西安有一大批在“烟头革命”中披星戴月的辛勤劳动的保洁员；不能忘记，大西安有一大批待困难群众如亲人一般的帮扶干部；不能忘记，大西安有一大批在“户籍新政”“人才新政”感召下投身创新创业大潮的“小伙伴”；不能忘记，大西安有一大批开明开放、创新创优的优秀企业家和卓越新西商；不能忘记大西安有一批创造了“西安速度”“西安效率”“西安服务”的“金牌店小二”。

王永康表示，目前西安平均每天落户博士100人、大学本科生1000人，新增市场主体1000家，市场主体超百万，“平凡的人们是新时代大西安最可爱的人，正是因为有千千万万市民群众的辛勤付出、拼搏奉献，才有城市的精彩荣耀，才让这座城市更有温度、更有魅力，我为全市人民喝彩，给一线党员干部点赞。”

编辑： 李媛