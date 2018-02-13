“硬科技号”地铁专列运行 零距离感受硬科技魅力

2月13日上午，由西安地铁和西咸新区联合打造的“硬科技号”文化专列在1号线正式上线运行。
西部网讯（记者 彭芬 刘望）乘坐一列开往“未来”的地铁是什么样的感受？今天（2月13日）上午，由西安地铁和西咸新区联合打造的“硬科技号”文化专列在1号线正式上线运行。
代表着理智、深远意义的蓝色主色调布满车厢，光柱、射线、电路板等硬科技元素点缀其间，让人沉浸在科技的氛围中，仿佛坐上了一列开往未来的地铁。
五个新城六大主题 乘坐地铁与硬科技亲密接触
走进“硬科技号”地铁专列，整体设计色调以蓝色白色为主，凸显了未来科技感。按照“航空科技、统筹科技、文创科技、信息科技、生态科技、硬科技‘八路军’”六个主题，分别围绕西咸新区五个新城发展定位，提炼生动的硬科技元素，在车厢内外设计了丰富多彩的画面内容。
在空港新城航空科技主题车厢，蓝天白云的设计配以飞机、火箭、卫星、宇宙飞船、航空站等，凸显临空制造业集聚发展。沣东新城统筹科技主题车厢有电脑、机器人、电路板、芯片元素，体现沣东发展高新技术研发和孵化，建设“区域统筹科技资源示范基地”。秦汉新城文创科技主题车厢窗口两侧装饰上了传统门窗图像，代表中华文明的祥云线条将人们拉回悠久的的历史文化之中。沣西新城作为西安的大数据产业高地，信息科技主题车厢自然少不了显微镜、地球仪、计算机、互联网这些设计元素。泾河新城生态科技主题车厢用太阳、金属、纤维、半导体等元素来体现新能源、新材料的发展特色。第六节车厢则是把硬科技八大核心内容结合在一起。在每节车厢，西咸新区双创吉祥物“西小咸”穿着各式服装，展示硬科技概念和内涵。
据悉，“硬科技号”地铁专列旨在充分利用地铁公共文化功能服务大西安建设，助力西安建设为全球硬科技之都。该专列将在1号线上持续运行六个月时间，沿线途经纺织城、通化门、北大街、开远门、后卫寨等多个站点。
每天乘坐1号线来往于后围寨和北大街上班的李女士表示，今天一上地铁就被车厢里像海水般纯净的蓝色吸引住了，“乘坐这样一列高颜值地铁，让人心情愉悦。”李女士仔细阅读着车厢里“硬科技”的有关介绍，“以前总觉得‘硬科技’离我们普通人很遥远，今天在地铁上看了这些介绍，发现‘硬科技’就在我们身边，为我们创造美好的生活。”
限量定制版“长安一卡通”等你来拿
为配合呼应“硬科技号”文化专列，西咸新区还为广大西安市民和网友特别制作了一套“长安一卡通——国家级新区定制版”，卡片分为“城市版、新春限量版和地图异形版”三种，充分体现出西咸元素。其中城市版近期在西安各大“一卡通”发行网点就可以买到，而新春版和地图异形版则会通过各种活动送出。
“硬科技号”专列上线当天，工作人员向乘车市民赠送了限量定制版长安通、西咸公仔、创业金牌等小礼物，现场互动十分热烈。
当西咸遇见硬科技 这些项目为大西安新中心打call
依托于大西安雄厚的科技资源，发挥国家首批双创示范基地优势，西咸新区在过去的一年中，积极推动招商、双创融合发展。
沣西新城依托西部云谷二期打造的国内首个“硬科技”小镇，涵盖了从人才培训、研发试验、成果展示、技术交易、孵化办公和创业服务等全链条业态，能够实现科技资源与市场需求的有效对接，助力西部地区科技创新。
一批重点项目也纷纷在西咸落地开花。中国西部科技创新港依托西安交通大学，是国内首个真正没有围墙的智慧学镇。西北工业大学翱翔小镇是国内首个以“空、天、地、海”无人机产业为核心的“科教产融”创新示范小镇。
编辑： 魏梅
娱乐网友纷纷留言：“想起风中奇缘的时候了法拉小姐姐演的秦湘超级棒，小姐姐和诗诗一直都这么好，还是蛮感动的”，“两个小姐姐又见面啦，友谊长久”02-13
娱乐杨子与黄圣依的两个儿子杨安迪和杨安麟近日开通微博和大家互动，还不忘给妈妈送上生日祝福。02-13
娱乐韩雪微博上晒出一组游客照，并配文“终于忙完了年前所有的工作，非常想念我的标准游客照模式，收工、回家、放假”。02-13
娱乐春节期间，央视将推出《舌尖上的中国》第三季、《如果国宝会说话》等纪录片。02-13
娱乐2月11日下午，王宝强诉马蓉离婚案、马蓉诉王宝强名誉权案分别在北京朝阳法院不公开开庭审理并当庭宣判。02-12
娱乐日前，周海媚现身机场，手持机票的她笑意盈盈，心情颇佳，整个人的状态轻松自然。02-12
娱乐刘若英导演也希望透过春运的提问，让这个爱情故事更贴近现实生活与人生感动。02-12
娱乐陈数：《暗算》已经过去12年了，那一定是我生命中最重要的作品之一，是演员和角色的完美融合。02-12
娱乐武侠作品多是讲述纵横江湖的故事，有儿女情长，也有家国天下，不仅能满足女性观众的需要，更重要的是能满足男性观众的审美。02-12
娱乐首映礼现场导演陈思诚公布了张子枫即将回归出演《唐人街探案3》的重磅消息，引发了观众的热烈期待。02-11
娱乐前不久徐海乔就曾在社交媒体上呼吁大家一起参与到“绘出新声”的公益体恤计划，希望大家和他一起支持和帮助听力障碍群体。02-11
娱乐李云迪在微博晒出昨日在章子怡生日宴会上的照片，并配文称：“老友生日快乐，永远幸福”。02-11