“硬科技号”地铁专列运行 零距离感受硬科技魅力

2月13日上午，由西安地铁和西咸新区联合打造的“硬科技号”文化专列在1号线正式上线运行。

西部网讯（记者 彭芬 刘望）乘坐一列开往“未来”的地铁是什么样的感受？今天（2月13日）上午，由西安地铁和西咸新区联合打造的“硬科技号”文化专列在1号线正式上线运行。

代表着理智、深远意义的蓝色主色调布满车厢，光柱、射线、电路板等硬科技元素点缀其间，让人沉浸在科技的氛围中，仿佛坐上了一列开往未来的地铁。

五个新城六大主题 乘坐地铁与硬科技亲密接触

走进“硬科技号”地铁专列，整体设计色调以蓝色白色为主，凸显了未来科技感。按照“航空科技、统筹科技、文创科技、信息科技、生态科技、硬科技‘八路军’”六个主题，分别围绕西咸新区五个新城发展定位，提炼生动的硬科技元素，在车厢内外设计了丰富多彩的画面内容。

在空港新城航空科技主题车厢，蓝天白云的设计配以飞机、火箭、卫星、宇宙飞船、航空站等，凸显临空制造业集聚发展。沣东新城统筹科技主题车厢有电脑、机器人、电路板、芯片元素，体现沣东发展高新技术研发和孵化，建设“区域统筹科技资源示范基地”。秦汉新城文创科技主题车厢窗口两侧装饰上了传统门窗图像，代表中华文明的祥云线条将人们拉回悠久的的历史文化之中。沣西新城作为西安的大数据产业高地，信息科技主题车厢自然少不了显微镜、地球仪、计算机、互联网这些设计元素。泾河新城生态科技主题车厢用太阳、金属、纤维、半导体等元素来体现新能源、新材料的发展特色。第六节车厢则是把硬科技八大核心内容结合在一起。在每节车厢，西咸新区双创吉祥物“西小咸”穿着各式服装，展示硬科技概念和内涵。

据悉，“硬科技号”地铁专列旨在充分利用地铁公共文化功能服务大西安建设，助力西安建设为全球硬科技之都。该专列将在1号线上持续运行六个月时间，沿线途经纺织城、通化门、北大街、开远门、后卫寨等多个站点。

每天乘坐1号线来往于后围寨和北大街上班的李女士表示，今天一上地铁就被车厢里像海水般纯净的蓝色吸引住了，“乘坐这样一列高颜值地铁，让人心情愉悦。”李女士仔细阅读着车厢里“硬科技”的有关介绍，“以前总觉得‘硬科技’离我们普通人很遥远，今天在地铁上看了这些介绍，发现‘硬科技’就在我们身边，为我们创造美好的生活。”

限量定制版“长安一卡通”等你来拿

为配合呼应“硬科技号”文化专列，西咸新区还为广大西安市民和网友特别制作了一套“长安一卡通——国家级新区定制版”，卡片分为“城市版、新春限量版和地图异形版”三种，充分体现出西咸元素。其中城市版近期在西安各大“一卡通”发行网点就可以买到，而新春版和地图异形版则会通过各种活动送出。

“硬科技号”专列上线当天，工作人员向乘车市民赠送了限量定制版长安通、西咸公仔、创业金牌等小礼物，现场互动十分热烈。

当西咸遇见硬科技 这些项目为大西安新中心打call

依托于大西安雄厚的科技资源，发挥国家首批双创示范基地优势，西咸新区在过去的一年中，积极推动招商、双创融合发展。

沣西新城依托西部云谷二期打造的国内首个“硬科技”小镇，涵盖了从人才培训、研发试验、成果展示、技术交易、孵化办公和创业服务等全链条业态，能够实现科技资源与市场需求的有效对接，助力西部地区科技创新。

一批重点项目也纷纷在西咸落地开花。中国西部科技创新港依托西安交通大学，是国内首个真正没有围墙的智慧学镇。西北工业大学翱翔小镇是国内首个以“空、天、地、海”无人机产业为核心的“科教产融”创新示范小镇。

编辑： 魏梅