春节期间西安市民可正常购气 举家外出切记关闭表前阀

春节举家外出切记关闭表前阀。

西部网讯（记者 彭芬） 记者今天（2月13日）从西安秦华天然气公司获悉，春节期间秦华天然气营业厅照常营业，营业时间为9：00-16：00。秦华公司生产调度、安全抢修、客户报修等部门24小时值班，客户维修工作照常进行以确保市民用气顺畅。

秦华营业厅照常营业 入户安检“不放假”

为确保春节期间西安市天然气的安全稳定供应和优质服务，秦华天然气营业厅春节期间照常营业，利安电超市、邮政驿站及各银行代售网点随其营业时间售气。如果白天营业时间内未及购气也不用担心，可在西安银行任一ATM自助终端机器上进行24小时全天候天然气充值业务。

春节前夕，秦华公司已完成对所有天然气运行管网、高中压场站及其附属设施进行了全面的安全大检查，保证设备在春节期间安全平稳工作。春节期间，抢维修部门24小时待命随时应对管网、用户紧急情况，96777服务热线24小时保持畅通。

考虑到大部分长期在外工作的人春节期间会回西安过年，今年春节期间秦华公司入户安检仍然不“放假”。如果家中燃气设施三年未接受检查或在房门上发现了安检人员留下的《到访不遇卡》，请随时拨打秦华天然气服务热线96777预约安检。

为防油污灶具后方贴报纸很危险 保持20厘米安全间距

很多人为省事，往往在燃气灶具后方的墙面和侧面烟道处贴上报纸，或在燃气管道上裹缠报纸防油污，大扫除时候一撕了之。

秦华公司提醒西安市民，这种行为其实很危险。因为纸本身就是易燃物，再加上平时油污的侵蚀就更危险。为了家中的用气安全，一定要让易燃物和可燃物远离燃气设备，与燃气设备边缘保持20厘米以上的安全间距。同时也不要用报纸、保鲜膜类物品裹缠燃气管道，这样做不利于及时发现燃气泄漏问题。如有燃气泄漏发生，还会造成燃气在局部形成集聚，引发燃气事故发生。

举家外出时务必关闭表前阀，如发现漏气等异常情况，请迅速关闭表前阀，打开门窗通风，不要启闭任何电器，并远离漏气地点拨打秦华天然气服务热线。

编辑： 高政超