请查收！您和家人的春节健康饮食指南

西部网讯（记者 彭芬）春节的脚步日益临近，亲朋好友聚在一起，饮酒美食自然少不了，虽说吃货有福了，但不规律的饮食、吸烟酗酒往往会导致各种疾病。省疾控中心专家提醒广大群众，合理膳食按时就餐，度过一个健康愉快的春节。

精米细面不如谷物杂粮

在超市购物时人们常会选择口感好、容易消化的精白米，而忽视了糙米的营养价值。事实上，

糙米的营养成分远远高于精白米，建议成年人每天摄入全谷物和杂豆类50克-150克，选择全谷物面包、燕麦片、五谷杂粮粥等作为主食，有利于降低II型糖尿病及心血管疾病、结直肠癌等与膳食相关的慢性病的发病风险。

少食烟熏腌制肉制品

经过烟熏和腌制的肉制品，以其独特的口感与美味深受人们喜爱。然而，肉类食材在被烟熏和腌制过程中易遭受甲醛和亚硝酸盐等有害物质的污染，若人体摄入量过多，可增加鼻咽癌、胃癌和食管癌等恶性肿瘤的发生风险。建议大家尽量选择新鲜非加工肉类，少吃或者不吃加工过的烟熏和腌制的肉制品。

含乳饮料糖分超标 牛奶酸奶才是最佳选择

很多人经常会将含乳饮料和酸奶混淆，其实含乳饮料的本质其实就是饮料，不是奶。商家为保证含乳饮料口感，会在配料中添加大量的糖，建议大家尽量选购牛奶或酸奶，不要常喝含乳饮料。

腌菜酱菜不能替代新鲜蔬菜

腌菜和酱菜不能代替新鲜蔬菜。腌菜和酱菜在制作过程当中使用了大量的食盐，导致蔬菜中维生素的损失，严格来讲已不属于蔬菜类别了。因此，腌菜和酱菜是不能替代新鲜蔬菜的，而且少吃腌菜和酱菜也是控制食盐摄入量的一个非常重要的途径。

果汁果脯流失营养 每天吃新鲜水果补维C

有人说，水果热量低，所以多吃点也没事。事实上，多数新鲜水果水分含量占85%-90%，但枣、香蕉、雪梨等水果也含有较多的糖。对于糖尿病患者等需要控制饮食能量摄入的人群来说，应选择含糖量较低的水果，比如草莓、杨梅等。

鲜榨果汁是由水果经压榨去掉残渣而制成的，加工过程中维生素C、膳食纤维等会有一定量的损失；而果汁饮料则是由少量浓缩果汁添加大量的糖以及食品添加剂等制作而成的，不仅营养大打折扣，也会使人摄入大量糖类；果脯、干果等在制作过程中已流失了大量营养素。建议大家每天吃新鲜水果，尽量少吃或不吃果汁、果脯。

少油少盐合理膳食 度过健康春节

专家建议，春节期间应少油少盐，清淡饮食。选择合理的烹调方式，如蒸、煮、炖、焖、水滑、溜、拌等，这些都可减少烹调用油量。应彻底清洗各类食材并将清洗过的蔬菜、生肉与熟食严格分开。放在冰箱中的剩饭菜应尽快吃完，隔顿、隔夜的剩饭在食用前要彻底再加热，不可反复加热食用。

新鲜蔬菜和水果富含丰富的维生素、矿物质、膳食纤维和植物化学物等物质，有助于维持胃肠正常蠕动，缓解便秘，每人每天应摄入适量的水果和蔬菜。多喝白开水，少喝饮料，成年男性和女性一天最大饮酒量不超过25克和15克。

家庭聚会、朋友聚餐时切忌暴饮暴食，如果不注意规律饮食，不但会使体重增加，还会影响正常的胃肠消化，甚至会导致急性胰腺炎、肠胃炎、肠胃溃疡等疾病发生。春节期间饮食要按时按点，不要因为贪玩和贪睡打乱正常的饮食规律，使胃肠不适，造成消化功能的紊乱。

编辑： 高政超