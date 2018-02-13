西安供电公司做好保电准备 电力营业厅春节正常营业

西部网讯（记者 沈晓芳）新春将至，为确保春节期间安全可靠供电，国网西安供电公司提前做好准备，坚持24小时保电值班，营业厅（供电所）窗口人员春节期间持续上班，确保客户春节期间不发生购电难问题。
按照省、市政府关于春节期间安全相关工作要求，以及陕西省电力公司“关于2018年春节期间保电及优质服务工作”的要求，西安供电公司组织召开专题会议，布置保电工作，明确各部门职责，确保24小时保电值班，同时梳理重要保电部位和重要保电点，制定对应保电措施。
为确保春节期间安全可靠供电，西安供电公司提前安排人员开展客户内部检查。主要针对全市高危及重要客户，党、政、军机关,以及医院、交通枢纽、新闻媒体、供热供水供气加压站、旅游景点、酒店及大型居民小区等人员密集场所开展安全用电检查，截止1月底已检查客户374户，发现安全隐患112条，已完成整改83条。
针对发现的客户侧安全隐患，进行销号制，确保隐患整改到位。同时协助客户制定应急预案，联合开展应急演练，确保节日期间用电安全。及时掌握外出务工人员集中返乡地区大功率电器购置及使用情况，采取临时换大变压器等措施，确保群众安全可靠用电。
春节期间，西安供电公司将加大抢修力量，要求各单位提前做好备品备件工作，积极协调抢修过程中各类问题，尽快恢复供电。该公司还对应急发电车进行了全面检查，确保发电车处于良好的备用状态，随时开赴现场开展保电工作。西安供电公司各单位已开展变电站、开闭所、线路特巡，针对发现的设备隐患及时消除，提高线路和客户侧设备的安全稳定运行。
为保障春节期间广大市民过个祥和、幸福的春节，西安供电公司将加强春节期间营业厅（供电所）窗口人员值班，要求人员提前10分钟到岗，推迟10分钟离岗，确保客户春节期间不发生购电难问题。
编辑： 沈晓芳
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