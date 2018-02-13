2017年西安全力治理城市顽疾 打通27条断头路

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 李云峰 张鑫）多年来，“断头路”一直是许多城市治理的顽疾，它不仅给交通出行带来极大的不便，而且影响城市形象和投资环境。

2017年2月，西安市提出：要把打通“断头路”作为重点推进的民生工程，计划用三年时间打通全市55条“断头路”，其中2017年要打通24条。如今，一年时间过去了，这场事关城市民生的考试成绩如何呢？在这场被称为“硬骨头战役”中又有哪些收获启示呢？

位于西安市辛家庙片区的北辰东路和广运潭西路是两条平行的南北向道路，以前由于部分路段涉及国有土地征用，形成了断头路。造成周边华远海蓝城、罗马嘉园、万科金域东郡等小区居民出行不得不绕道东二环或者广运潭大道，非常不方便。

2017年6月1日和7月1日，随着广运潭西路和北辰东路这两条“断头路”相继打通，附近居民们出行方便多了。

王先生：“通了之后你看回老家，从这边直接就上广安路了，直接上东三环了，方便得很。”

记者了解到，北辰东路规划长642米，宽50米，于2015年10月开工，计划2016年8月完工。由于道路北段大约220米需要征用太华供热公司一块9亩多的国有土地，处理起来很麻烦，从而导致工期一再延期。

西安浐灞生态区管委会工作人员王磊：“涉及到原来太华热力的一个化水车间在这儿，在道路的红线内，它是给锅炉提供水的，这个如果不新建，把旧的拆掉的话，到了供暖季，整个太华热力就供不上暖了。”

那么，这个难题最终是怎么解决的？王磊告诉记者，2017年年初，西安市将北辰东路列为第一批24条打通的断头路之一。为了尽早完成任务，浐灞生态区管委会和太华热力公司经过数月协商，最终商定了供暖季结束后，由太华热力公司自行拆除化水车间，重新在厂内选址建设化水车间，最晚于2017年4月15日前移交用地的协议。

西安市太华供热公司经理助理程刚：“在2017年3月15日供暖一结束，将原来的化水车间进行了拆除，把这9亩多土地移交给了浐灞管委会，主要是由浐灞管委会来给我们提供资金支持。”

与此同时，浐灞生态区管委会领导亲自登门拜访中铁二十局，反复与对方沟通，保证了中铁二十局在2017年2月底前腾出12亩建设用地，确保了广运潭西路赶在2017年6月1日如期建成通车。

位于西安市龙首村附近的纬二十七街，西起未央路，东到建强路，全长766米，宽40米，属于2016年度的建设项目。但是到了2016年12月底，只完成了两头580多米的道路建设任务就不得不搁浅，原因是有一段约180米长的道路要从一个名为林德花园的小区穿过，征地问题一时协调不下来。

西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室工作人员高亚飞：“因为莲湖区北关村原来给我们提出的条件是，在这一块的周边给他们找置换用地，现在大明宫遗址区寸土寸金，置换用地是没有办法找到的。 ”

最后，经过各方努力，这条断头路终于在2017年7月30日打通，比要求提前了3个月。那么，这条断头路的难题又是怎么解决的？

高亚飞：“最后我们以货币补偿的形式，经过半年的艰苦努力的谈判，把这180米拿下来了。”

记者：“最后货币补偿是多少？”

高亚飞：“大概货币补偿是300多万。”

西安市西市南路，西起桃园南路，东至劳动南路，全长832米，宽20米，于2017年11月1日正式通车。它的建成通车，缓解了南二环、桃园南路、劳动南路区间的交通压力。

西安市民：“现在修通了以后，可方便了。早上也不走二环路绕行了，到丰庆公园晨练都走这个地方，这是给我们大家办了一件大好事。”

然而，这条路的打通并不容易。这条路的西段，也就是从西市二路至桃园南路大约有340米，需要劳动南路派出所进行搬迁，但由于派出所新址装修不顺利，一直没能搬走，导致形成了断头路。

2017年初，西安市将西市南路列入了24条打通的断头路之一，并明确了要在12月底通车。为了如期完成任务，莲湖区主要领导亲自包抓该项目，多次召开专题会议研究派出所搬迁问题，确保了派出所顺利搬迁，如期交付土地。施工单位也采取了分段施工的作业方式，最终项目顺利完工。

西安市莲湖区交委办科长李翔：“按照成熟一段、实施一段、放行一段的思路，分两段进行。东段，从西市二路往西，大概有个180米先进行施工，大约到5月20日，东段已经施工完成。西段剩下的160米这一块，我们就是全力以赴督促派出所24小时加紧施工，在8月底前完成了搬迁。”

西安市劳动南路派出所所长刘斌安：“我们用了两天的时间进行了搬迁，为断头路的打通赢得了宝贵的时间。这条路的打通，既方便了周边群众的出行，也利于我们的出警。 ”

记者了解到，为了确保三年内55条断头路最终都能顺利打通，西安市建委不仅制定了城市断头路作战图，将任务分解到了各区和各开发区，而且给每条断头路都明确了一名包抓领导，明确了具体的征地时间表和通车时间表，并会同西安市政府督查室重点进行督查。

截至2017年底，西安市已经打通了27条断头路，比原计划多出3条。

西安市建委计划投资处处长顾金龙：“2018年，我们准备再打通25条断头路。我们将把打通断头路作为全市的目标考评，会同市委、市政府督查室，对断头路这项工作进行督促检查，确保按期完成任务。”

打通断头路，打开的不仅仅是出行的通道，也打开了老百姓的心结。路越畅通，大伙的心也就越敞亮。而在推进这项工作中，实际上比的是公仆意识、责任担当，赛的是勤政作为和效能革命。唯有如此，群众的幸福指数才能越来越高，“五星服务”和“当好店小二”的承诺才能落在实处。

编辑： 沈晓芳