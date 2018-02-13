作业空间只有一平方米大小，每次作业，吴金磊都要猫着腰或半蹲着，转个身都很困难。

西部网讯（通讯员 赵选团） “90后”青工吴金磊，是中国铁路西安局集团有限公司宝鸡机车检修厂的一名火车检修工，主要负责各型内燃机车电器间检修工作，整日与机车线缆和螺丝打交道。

偌大的机车内部，成千上万的电线路，让人看得眼花缭乱。可在吴金磊眼中，这些粗细有别、五颜六色的机车线缆，仿佛就是一件件艺术品，而他的工作就是在搞艺术创作。这一切，与吴金磊的个人爱好——金属工艺制作密不可分，因为这个爱好，他也被工友们称为“铁丝吴”。

8小时之内，吴金磊把对线缆造型的痴迷，带到了工作岗位上，检修机车线路时，他的专注程度和追求完美的标准比工友们都高，就像是在创作一件作品。吴金磊坦言，每次一看见设备上连接的电线，就觉得特别亲切，千方百计要把它做好，保证不出任何纰漏。就跟自己搞金属制作一样，要讲究艺术美感，只有这样才能享受到其中的乐趣。工余时间，他发挥创造力，自制机车零小配件存放架，将30多种不同规格的螺丝、螺帽、弹垫等零小配件分类放置，有效解决了零小配件装错的问题。参加工作两年多来，他检修机车110多台，从未发生过一件质量问题。