春节记忆|从守岁放炮到逛灯展出国游 绿色环保渐入人心

题记

岁岁年年,又到了一年新旧交替的时候。时代在变,生活在变,每个人都在变,微信红包、支付宝集福、旅游过年……过年的花样越来越多,传统的年味却仿佛越来越淡。都说，从前叫“过年”，现在只能叫“放假”。

“二十三祭灶官，二十四扫房子，二十五磨豆腐，二十六去割肉，二十七杀猪鸡，二十八蒸枣花，二十九去打酒，年三十包饺子，大年初一蹶着屁股乱作揖。”

每到这个时候，人们总是最忙碌的，家也是最热闹。也是每到这个时候，旧年俗勾起旧回忆，那些往事、故人也都重新回到的脑海里。为此西部网、陕西头条在春节里特别推出“春节回忆”系列报道，围绕回家路、贴春联、年夜饭、压岁钱等春节民俗，共同勾勒出一个关于春节的集体回忆。但我们知道春节对于每个人来说都有自己独特的回忆，那么你的春节又有那些回忆呢？

西部网讯（记者 鄢山宇）随着春节的临近，越来越多的小伙伴们开始回忆小时候过年时的趣事，通过走访发现，大多数人过年印象最深刻的就是放鞭炮。但随着社会的不断发展，物质生活水平的逐渐提高，以及环保意识的普及，越来越多的网友在过年选择逛庙会、逛灯展、外出旅游等方式，过起了绿色环保年。

大年三十要守岁 一串鞭炮放一宿

程阿姨今年60岁了，谈起小时候的春节，脸上洋溢起开心笑容。“小时候就盼过年，吃白菜大肉饺子、穿新衣服、领压岁钱、买鞭炮，可以说是一年做最开心的日子了。”

程阿姨告诉记者，他们家姊妹多，小时候家里条件也不好，只有到了过年才能吃上有肉馅的饺子，“吃过了团年饭，领了压岁钱，就可以换上新衣服出去买鞭炮了。那会过年都流行守岁，孩子们都不睡觉，家长也不管，院子里的好朋友们都聚在一起放鞭炮，一串鞭炮可以放一宿，开心啊。”

和程阿姨有相同经历的还有王建辉。王建辉是西安的一名出租车司机，平日里除了开出租车，就是带着家里的老妈妈溜公园。“小时候家里条件不好，但是过年，我妈妈都会给我发压岁钱，让我买鞭炮。年时兽，一听到鞭炮就吓跑了，妈妈是想我健康平安啊。”

回忆起童年时光，这位40出头的男子汉两眼微微发红。“老人年纪越来越大，春节一过又是新的一年，我只希望父母身体健康。”

放鞭炮不仅会对空气造成影响，还会留下一地垃圾，增加环卫工人的工作量。

放鞭炮为节日添彩 但也难免添堵

过年放鞭炮，在我国已经有两千多年的历史。最早的鞭炮是爆竹，即燃竹而爆。过年放鞭炮来源于传说。

传说，很久以前有一种叫“年”的兽，非常凶猛，并且每到除夕这一天就会出来危害百姓。后来人们发现，用在家门口燃烧竹节（或者用红色的物品贴在房外），年兽就会被吓跑。从此以后，每年除夕，家家贴红对联、燃放爆竹；户户烛火通明、守更待岁，便成了最为隆重的传统节日。而随着火药的发明，火药爆竹取代了过去的竹节爆竹，因此，从前许多人家过年都会燃放鞭炮。

“在中国，放鞭炮有着辞旧迎新之说，寓意对新的一年的美好向往。”张先生是80后，说起孩童时过年印象最深刻的事情，还是放鞭炮。“小时候过年最好玩的就是放鞭炮，尤其是约上两三个好友，一起放，才过瘾。”

尽管“爆竹声声辞旧岁”，放鞭炮让春节更有“年味”，但在张先生看来，放鞭炮的隐患很多，在为节日添彩的同时也难免添了不少“堵”。“小时候隔壁邻居的大哥，仗着自己放鞭炮经验多，和别人比谁胆子大，把鞭炮拿在手里时间久，结果把自己的大拇指给炸掉了半个，从此，我爸妈再也不让我放鞭炮。”

“放鞭炮虽然是传统的过年习俗，但近几年几乎每年过年时都会有新闻报道因为燃放烟花爆竹受伤或导致火灾的新闻，而且放鞭炮也影响空气质量。”张先生说，欢乐过年的方式有很多，除了放鞭炮，还可以陪家人逛庙会、吃美食，平安、团圆才是过年最重要的。

近日，西安市阎良区开展“不燃放烟花爆竹”活动，邀请书法家到现场，只要市民承诺不放烟花爆竹就赠送春联。

逛灯展吃美食出国游 过一个绿色环保春节

“从小，过年‘放炮’就是一件很期待的事情，这也似乎成了一种仪式，充满了祝福与好运。长大后，城市空气环境变差，我们不可能再像小时候那样放炮，总得为环保做点贡献。”在市民王可儿看来，随着社会经济的发展，人们的物质生活水平日益提高，有“年味”的春节也有了很多的选择。

“我最近看新闻，了解到今年过年西安有很多丰富的文娱活动，除了大唐芙蓉园的灯会，还有政府办的‘西安年•最中国’主题活动，各大景区也有很多的优惠活动，我准备带上爸妈一起去看看，争取给父母一个具有历史味、民俗味、乡愁味的新年。”王可儿说。

“我准备带父母去国外旅游，让二老体验一下在海外过春节。”李小姐是王可儿的同事，她认为过年放鞭炮虽然是上辈人一代代传下来的习俗，但并不是完全不能改变的。可能头一年不放烟花爆竹心里觉得有缺憾，但坚持几年下来就会习惯了。“空气质量不好，也会影响人的身体健康，为了孩子，我们也应该拒绝燃放烟花爆竹。”

王亮是一名环保志愿者，也是一名“弃炮族”，在他看来放鞭炮虽是传统习俗，但当传统与现实环境相悖时，我们就应该提倡绿色过节、文明过节，少放或者不放鞭炮。“不放烟花爆竹，也可以传承春节传统文化。过一个绿色环保的春节不仅是在为建设生态文明做贡献，也是涵养公共文明的必经之路。”

“集中燃放烟花爆竹对空气质量影响较大，会使短时间内的大气污染物指标急剧上升。数据显示，烟花爆竹燃放时，会产生大量烟尘等污染物，PM10浓度瞬间可达1000微克／立方米，PM2.5浓度瞬间可达400－500微克／立方米，严重影响大气质量。”王亮呼吁网友们做文明市民，拒绝烟花爆竹，过一个绿色环保的春节，为西安天更蓝、空气更清新贡献自己的力量。

链接：西安城六区全年禁止销售燃放烟花爆竹 违者最高罚500元

2017年12月1日，西安正式实行《西安市销售燃放烟花爆竹安全管理条例》，新城、碑林、莲湖、雁塔、灞桥、未央区行政区域，全年禁止销售、燃放烟花爆竹。近日，西安各区县也陆续公布了春节期间的烟花爆竹禁燃区。西部网、陕西头条提醒广大网友，如果在在禁止销售、燃放区域燃放烟花爆竹，将由公安机关责令停止燃放，处三百元以上五百元以下罚款。

编辑： 钟莹