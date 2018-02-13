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旬阳黑面包车扰乱客运市场 查扣非法营运车辆15辆

时间：2018-02-13 08:55:43  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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旬阳黑面包车扰乱客运市场 查扣非法营运车辆15辆

2月5日至2月11日，西部网“民生热线”栏目收到陕西省各级党政相关部门回复网友的108条答复。其中网友反映的“韩城市东营新村天然气停供”“旬阳南区黑面包车扰乱客运市场”、“大庆路油饲路路口摊贩占道经营”等问题，有了明确结果。

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西部网讯 2月5日至2月11日，西部网“民生热线”栏目收到陕西省各级党政部门回复网友的108条答复。其中网友反映的“韩城市东营新村天然气停供”“旬阳南区黑面包车扰乱客运市场”“大庆路油饲路路口摊贩占道经营”等问题，有了明确结果。

韩城东营新村天然气停供

韩城市：天然气公司被约谈

【网友留言】1月30日，网友“匿名”反映称，韩城市新城区东营新村近期天然气长时间停气，一天停气长达12个小时，老百姓向天然气公司反映却得不到有效的解决，望相关部门能解决。

2月7日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了韩城市人民政府。

【部门回复】2月9日，韩城市人民政府给予回复：

经调查，1月25日至31日，因我市气温骤低，居民用气大幅增加，致使我市用气缺口最高达到10万方/日，出现了全市范围内的间断性停气现象。

为此，我市主管部门紧急约谈美能天然气公司，责成其拿出解决办法和应急预案。截止目前，通过多方保供措施的落实，我市天然气供应已恢复正常。

旬阳南区黑面包车扰乱客运市场

旬阳县：已查扣非法营运车辆15辆

【网友留言】1月22日，网友“客运司机”反映，旬阳南区黑面包车飞速增加导致客运市场混乱，多次找运管所投诉一直没效果，请相关部门能够关注解决。

1月30日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了旬阳县人民政府。

【部门回复】2月5日，旬阳县交通运输局给予回复：

网友1月22日投诉时，县交通运管部门正在全县范围内开展打击非法营运行动，10天时间全县查扣涉嫌非法营运车辆15辆，其中7辆在南区。

从2017年9月至今，我县交通运管部门共查扣涉嫌非法营运车辆117辆，处罚处理55辆，还有62辆暂扣处理中。

编辑： 辛超

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