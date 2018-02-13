旬阳黑面包车扰乱客运市场 查扣非法营运车辆15辆

西部网讯 2月5日至2月11日，西部网“民生热线”栏目收到陕西省各级党政部门回复网友的108条答复。其中网友反映的“韩城市东营新村天然气停供”“旬阳南区黑面包车扰乱客运市场”“大庆路油饲路路口摊贩占道经营”等问题，有了明确结果。
韩城东营新村天然气停供
韩城市：天然气公司被约谈
【网友留言】1月30日，网友“匿名”反映称，韩城市新城区东营新村近期天然气长时间停气，一天停气长达12个小时，老百姓向天然气公司反映却得不到有效的解决，望相关部门能解决。
2月7日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了韩城市人民政府。
【部门回复】2月9日，韩城市人民政府给予回复：
经调查，1月25日至31日，因我市气温骤低，居民用气大幅增加，致使我市用气缺口最高达到10万方/日，出现了全市范围内的间断性停气现象。
为此，我市主管部门紧急约谈美能天然气公司，责成其拿出解决办法和应急预案。截止目前，通过多方保供措施的落实，我市天然气供应已恢复正常。
旬阳南区黑面包车扰乱客运市场
旬阳县：已查扣非法营运车辆15辆
【网友留言】1月22日，网友“客运司机”反映，旬阳南区黑面包车飞速增加导致客运市场混乱，多次找运管所投诉一直没效果，请相关部门能够关注解决。
1月30日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了旬阳县人民政府。
【部门回复】2月5日，旬阳县交通运输局给予回复：
网友1月22日投诉时，县交通运管部门正在全县范围内开展打击非法营运行动，10天时间全县查扣涉嫌非法营运车辆15辆，其中7辆在南区。
从2017年9月至今，我县交通运管部门共查扣涉嫌非法营运车辆117辆，处罚处理55辆，还有62辆暂扣处理中。
编辑： 辛超
娱乐网友纷纷留言：“想起风中奇缘的时候了法拉小姐姐演的秦湘超级棒，小姐姐和诗诗一直都这么好，还是蛮感动的”，“两个小姐姐又见面啦，友谊长久”02-13
娱乐杨子与黄圣依的两个儿子杨安迪和杨安麟近日开通微博和大家互动，还不忘给妈妈送上生日祝福。02-13
娱乐韩雪微博上晒出一组游客照，并配文“终于忙完了年前所有的工作，非常想念我的标准游客照模式，收工、回家、放假”。02-13
娱乐春节期间，央视将推出《舌尖上的中国》第三季、《如果国宝会说话》等纪录片。02-13
娱乐2月11日下午，王宝强诉马蓉离婚案、马蓉诉王宝强名誉权案分别在北京朝阳法院不公开开庭审理并当庭宣判。02-12
娱乐日前，周海媚现身机场，手持机票的她笑意盈盈，心情颇佳，整个人的状态轻松自然。02-12
娱乐刘若英导演也希望透过春运的提问，让这个爱情故事更贴近现实生活与人生感动。02-12
娱乐陈数：《暗算》已经过去12年了，那一定是我生命中最重要的作品之一，是演员和角色的完美融合。02-12
娱乐武侠作品多是讲述纵横江湖的故事，有儿女情长，也有家国天下，不仅能满足女性观众的需要，更重要的是能满足男性观众的审美。02-12
娱乐首映礼现场导演陈思诚公布了张子枫即将回归出演《唐人街探案3》的重磅消息，引发了观众的热烈期待。02-11
娱乐前不久徐海乔就曾在社交媒体上呼吁大家一起参与到“绘出新声”的公益体恤计划，希望大家和他一起支持和帮助听力障碍群体。02-11
娱乐李云迪在微博晒出昨日在章子怡生日宴会上的照片，并配文称：“老友生日快乐，永远幸福”。02-11