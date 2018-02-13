王社教：西安地名资源丰富 个别地名设置无特色

王社教:地名背负历史变迁和文化传承，应进一步加强保护。

西部网讯（记者 李媛 实习生 梁筱怡）“前段时间户县改名鄠邑区，在网上引起很大争议。因为地名涉及到生活的方方面面，不仅具有现实生活中的使用价值，更具有文化传承的意义。”近日，陕西师范大学教授王社教在接受西部网、陕西头条记者采访时表示，地名命名需要在文化传承和现代规范中取得平衡。

西安地名资源丰富 个别地名设置无特色

从省会城市来看，西安既是一座新城，又是一座老城，因为历史悠久，有着宝贵的地名资源。而在西安城市扩建命名中，却出现了令人遗憾的“高新一路”“高新二路”等地名，“这样的命名方式一方面没有办法体现出所在地的历史价值，也没有道路特征，在我看来是没有很好地利用我们的优势资源。”王社教说，而航天城的地段命名就比较好，不仅符合这个区划的定位，也在每一段路的命名中加入了航天元素。

其实，在地名的命名中有一定的规律可循。就拿陕西省来说，可能很多人还不知道“陕西”是怎么命名的。王社教解释说：“陕西”这个名称最早出现的年代是西周初年，根据《国语》记载，西周初年，周王朝以“陕塬”（今河南陕县境内）为界。陕塬以东曰“陕东”，由周公管辖；陕塬以西曰“陕西”，由召公管辖，陕西因此得名。

陕西就是典型的以方位来命名的地名，此外还有山水、愿望、人文景观、历史事件来命名的地名。在王社教看来，不管是哪种方式的命名方式，这些地名的叫法都会在很长一段时间影响着当地人的生活。

地名背负历史变迁和文化传承 应出台保护细则

地名就是要在文化传承和现代规范中做一个平衡，但在这个平衡中要考虑的是，让大家好辨别、能记住。同时呢，也需要反映地域特色。“地名能够反映出历史发展过程，承载传统文化，体现地域特色和自然环境变迁。眉县（郿县）在简化改名之后，‘眉’整个字的意思都变了。”王社教认为，应该进一步加强地名的保护工作，出台保护细则。

“我们应该整体摸底排查整理，然后对地名进行分类，分析出历史时期的地名遗存价值和不再使用的原因。要有保护地名的一个明确的方案和原则，尽管国家已经出台制定了相关的管理条例，陕西也有一些管理条例，但是还需要进一步的充实和完善。”王社教告诉记者，这项工作非常繁重，但意义非凡。比如说在石峁遗址发掘后，在对周边村落地名进行调研后发现，有着历史相关性。

“我们通过对地名的研究进行文化发掘，找出地名背后的历史传承和环境变迁过程，除了历史研究外，也会对生活在当地的人有所启迪。”王社教说。

编辑： 李媛