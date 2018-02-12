两岁男童楼下玩耍，一黑衣男子将其抱出小区。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 朱经纬 赵越） 安安的妈妈这两天在外地有事，将他寄放在家住茅坡新城小区的大姨家，由大姨和外公代为照顾，可就是在小区里玩耍的功夫，孩子竟离奇地不见了。
安安的外公潘师傅：“（离开）不到五分钟，再回去找，在滑滑梯里始终没找到。”
安安的大姨潘女士：“我边走我就边问，你们看到一个小孩没，我边走边喊着孩子的名字，这个孩子叫安安。”
记者：“根据家人描述，昨天中午12点左右，潘师傅带着两个小外孙就在我身后的游乐场玩耍，因为大一些的外孙要回家，他便跟了上去，此时，小安安正和其他小朋友一起在玩滑梯，就在几分钟后，意想不到的事情发生了。”
安安的外公潘师傅：“我就走到前面，那也就是一百多米，回头看见安安走出来到道沿边了，我就赶忙往回走，过来就不见了，在滑梯里也没有了。”
安安的大姨潘女士：“找了大概有两个小时，地下车库我也找了，没有孩子。”
小区内外找了个遍，始终没有安安的消息，潘女士赶紧到小区物业调取监控进行查询。
安安的大姨潘女士：“我都把视频拍下来了，确实有一个人带个帽子，挺快的，抱着娃从那个门出去了。”
记者：“根据监控视频，一名黑衣男子抱着安安就是从小区的这扇门走出，我们注意到这个大门一直处于敞开的状态，可以随意进出，而刚才我也实地测算了一下，从滑梯到这里，大概三四百米的距离，成人快步走的话大约需要一分半左右，而整个过程中，小安安并没有大幅哭闹引起旁人的注意，而且，当时和小安安一起玩耍的还有十来个小朋友，为什么该男子偏偏只抱走了安安一人，就在安安妈妈看过监控之后，家里人有了惊人的发现。”
安安的大姨潘女士：“这个人可能是他爸爸，要说身形大致的话比较熟悉，但是不确定，因为脸看不到，太模糊了。”
潘女士说，安安的父母正在闹离婚，妹妹把安安带出来已经两个多月了，虽然结合视频推测黑衣男子可能是安安的爸爸，但想要核实却并不容易。
给安安爸爸打电话：“您拨打的电话已关机……”
记者：“从昨天到现在电话一直都关机吗？”
安安的大姨潘女士：“对，一直这样。”
目前，潘女士已向辖区郭杜派出所报警，视频中的黑衣男子到底是谁，为什么会私自抱走安安，仍有待警方的进一步调查。
编辑： 王瑜
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