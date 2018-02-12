10公里要价70元，女子外地来西安疑打到假出租车。
10公里要价70元，女子外地来西安疑打到假出租车。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王毅） 出租车按计价器收费理所应当，但外地来西安的小马，今天打车遇到了怪事，打车的价钱高的离谱，最重要的是这出租车有点蹊跷。
小马在山西太原工作，昨天晚上到达西安后，在火车站附近的酒店住下，本来打算今早做长途车回老家，所以出了酒店在路边随便拦了辆车就上了。
小马告诉记者，她上车后司机也挺热情，听说她要去外地，就建议她去城西客运站乘车，小马心想听的哥的准没错，可等下车了，她就傻眼了。
记者看到小马拿着的出租车收据上显示，她上车时间是清晨6点13分，下车时间为6点29分，里程数却竟有22.2公里！这么算下来，当时出租车时速得有80公里每小时，最重要的是从小马入住的酒店到城西客运站，正常路线只有10公里左右，那这22.2公里又是怎么来的呢？
小马：“我刚上车的时候计价器显示金额是8块钱，走了几分钟金额一下变到30多元，数字走得特别快，他说我要是把这个钱不给他的话，就不让我下车，语气特别愤怒。”
一个人在外地，小马有点害怕，最终掏了60块钱才得以脱身。但下车后小马才发现，城西客运站压根没有到甘肃的长途车，要回家，还得从火车站对面的西安汽车站坐车。
但原路返回也才花了27块钱，这一去一回的反差让小马产生了强烈的质疑，于是小马根据收据上显示的车牌号拨打投诉电话进行投诉。
谁知投诉电话另一头传来的竟是：“很抱歉女士，通过西安市出租汽车管理处官网查询，没有陕AT3333的车辆信息，可能属于非法营运车辆。”
小马彻底懵了，没想到头一次来西安，居然做了一辆跟出租车一模一样，有计价器还能出票的黑车！无奈之下，她只能坐长途车回家过年，但她表示，要留好这张“出租车票”，准备继续向有关部门反映此事。
编辑： 王瑜
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