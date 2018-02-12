承德杏仁露VS露露，春节置办年货别买到"傍名牌"。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 任军龙） 春节期间，走亲访友不少人都会提着一箱杏仁露作为礼物，但是你注意了没？你买的杏仁露有可能是“傍名牌”。
说起杏仁露，许多人第一印象都是露露，明星代言，包装精致。不过今天，记者在西安国亨批发市场里却见到了另外一种露露——承德杏仁露。
记者：“这个露露多钱？”
卖承德露露的商家：“25元一提。”
记者：“这个是承德露露？”
卖承德露露的商家：“这也是个牌子的露露，和那个露露一样。”
记者：“这是一个厂家吗？”
卖承德露露的商家：“这个我不清楚。”
记者：“我喝的是那种露露是许晴代言的。”
卖承德露露的商家：“这个就是许晴代言的。”
记者：“这不是许晴，这个许晴名字都没有。”
卖承德露露的商家：“你把我说的不会了。”
承德杏仁露VS露露，春节置办年货别买到“傍名牌”。
记者看到，这款承德杏仁露产地位于河北石家庄，和露露杏仁露的包装有几分相似，真正的露露包装盒上是许晴代言，并有签名，而这款承德露露也有一个相似的代言人只不过没有签名。
记者：“承德露露跟这个（露露）有什么不一样的？”
卖露露的商家：“这一盒多钱33元，承德露露便宜，它是河北承德露露股份有限公司，不是露露公司的货。我们的露露箱子都有露露的商标。”
大伙明白了吧，承德杏仁露和露露杏仁露属于不同的厂家，两者没有任何联系。不过消费者在购买的时候，一些经销商却不会轻易告诉你两者的不同，甚至还在误导大伙。
商贩：“你要便宜的就是这种（承德露露），贵的就是这种（露露）。”
记者：“我看那种露露不是许晴代言的吗？”
商贩：“那是老牌子，这是新包装，现在不代言了。”
记者：“这是一个厂家的吗？”
商贩：“是。”
为了给记者推销这款杏仁露，这位大哥也是想尽了办法，还好记者功课做得足，没被忽悠。
对于这样的产品，律师说，这容易给消费者造成误解，涉嫌“傍名牌”。提醒大伙，购买的时候可要多个心眼。
编辑： 王瑜
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