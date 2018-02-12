春节前宠物寄养市场火热 宠物宾馆“一床”难求

春节前宠物寄养火热，宠物宾馆“一床”难求。
春节前宠物寄养火热，宠物宾馆“一床”难求。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 许萌） 现在不少人家都养宠物，如果春假回家探亲或者出门旅游，家里的猫猫狗狗该怎么办呢？
小张在西安雁南一路附近开了家宠物美容店，春节期间，这里成了名副其实的宠物宾馆。
小张：“春节前，很多人要出去旅游或者探亲，宠物就都寄养在这里了，年前早都订满了。”
春节旅游，不少热门景区一房难求。可对于猫猫狗狗们，宠物宾馆里也是一床难求。
小张：“这有暖气、矿泉水，有人陪它们玩，五星级酒店也没有这服务。”
记者了解到，小狗小猫一天房费50元左右，中大型犬要80到100元，几乎赶上快捷酒店的价格了。小张说这贵也有贵的道理，因为遛狗不是个容易事。
一个中午，遛完一只狗，赶紧再换下一波。小张的年就要在遛狗中度过了。
小张：“本来我也爱狗，所以不觉得辛苦，还很开心。”
编辑： 王瑜
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