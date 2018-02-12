2018年春运您去哪？“大数据”帮您开行列车。
2018年春运您去哪？“大数据”帮您开行列车。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 姜林） 选择一趟合适的时间、合适的车次，还要能买到票，对于春运乘坐火车的旅客来说，的确不是件轻松事。如果能够“定制”自己的春运返程车次，大数据也许能改变现状。
今年春运，陕西铁路预计发送旅客1300万人次，相当于全省三分之一的人口进行了一次大迁徙，虽然新增了不少车次，但大部分车次的车票几乎开售就“秒光”。2月12日，西安局集团公司预计发送旅客33万人次以上，加开长途列车13列，主要去往北京、成都、温州、上海、深圳、贵阳等方向，加开省内列车19列，主要去往宝鸡、安康、神木、潼关、府谷、略阳等方向。
旅客：“没有往年那么挤，但是票还是不好抢。”
几十年来，旅客一直遵循铁路“开什么车次买什么票”的方式。而今年春运开始后，中国铁路西安局集团有限公司在全局范围内启动了“春运您去哪儿”的调研活动，通过扫码答题的方式，获取旅客出行最旺盛的方向，再根据旅客的需求来加开列车。
中国铁路西安局集团有限公司客运处处长王建林：“您哪天去哪到哪，什么时间走，选择高铁还是普速，您选择硬座还是卧铺，通过调查再通过大数据分析，去掌握2018年春运，您去哪，我们就把火车开到哪，改变了我们开车，通过历史分析我把车开到哪，（调整）为您去哪，我们尽量满足您的需求，把车开到哪。”
记者了解到，西铁资讯，是西安局集团有限公司的官方微博。从2月1日起，西安铁路客户服务中心就置顶了“春运您去哪儿”的问卷调查，通过“互联网+”方式，来了解旅客出行的真实需求，推进铁路供给侧改革。截至目前，参与人数已经超过680万。
西安铁路客户服务中心副主任马治俊：“九零后和八零后的旅客，参与度是最高的，而旅客大部分也是通过手机终端参与（问卷），陕西以及周边的内蒙，兰州、郑州、四川的旅客参与最高。”
旅客：“方式挺好，可以再多样化一点。”
去年10月，西安车站开行了全国首趟“众筹列车”，就是根据微博网友的意愿，在固定开行的车次之外，加开了“K8188次”西安至榆林的旅客列车，并且根据网友需求加挂硬卧车厢。今年春运，西安局集团有限公司将在“众筹列车”的成功经验基础上，根据旅客问卷情况，在节后返程高峰期间，加开通过“春运去哪儿”问卷调查的热门方向旅客列车，满足旅客出行需求。
西安铁路客服中心副主任马治俊：“根据大数据的分析，实时调整我们列车的开行的方向，开行高速和普速列车的比例，以及硬卧软卧的编组调整，提供有效的数据支撑。”
编辑： 王瑜
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